Lite tra Stefania Orlando e Patrizia De Blanck, Simone sporge denuncia? “Le ha dato della pu**ana” (FOTO)

In queste ore c’è grosso fermento al di fuori della casa del GF Vip a causa della lite super accesa tra Patrizia De Blanck e Stefania Orlando. La contessa ha duramente attaccato l’ex compagna d’avventura alludendo addirittura al fatto che sia una poco di buono.

Le sue parole sono state aspramente condannate anche dal conduttore Alfonso Signorini, con il quale ha avuto un alterco. Ad ogni modo, nei giorni successivi alla messa in onda, sul profilo di Simone Gianlorenzi, marito di Stefania, si parla di provvedimenti legali ai danni di Patrizia.

Il web chiede a Simone di denunciare Patrizia De Blanck

La lite tra Patrizia De Blanck e Stefania Orlando ha sollevato un grosso polverone mediatico. Durante la precedente diretta, la contessa ha accusato la concorrente del reality show di essere falsa, bugiarda e non solo. La donna ha alluso addirittura al fatto che la sua ex compagna di gioco sia una poco di buono. Tali parole non sono passate certamente inosservate, sta di fatto che stanno sollevando una grossa polemica. Il marito dell’ex conduttrice Rai, Simone Gianlorenzi, ha pubblicato un psot su Instagram il quale è stato preso d’assalto dai fan della Orlando.

Il protagonista ha pubblicato un contenuto che non ha niente a che vedere con il percorso di sua moglie al GF Vip. Ad ogni modo, i follower hanno comunque colto la palla al balzo per porre l’accento su quanto accaduto lunedì scorso in studio. La maggior parte degli utenti ha esortato Simone a sporgere denuncia contro la contessa. Quest’ultima è stata dipinta con epiteti davvero coloriti. (Continua dopo il psot)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone Gianlorenzi (@simonegianlorenzi)

La reazione del marito di Stefania Orlando

Molte persone hanno accusato Patrizia De Blanck di aver davvero esagerato nei confronti di Stefania Orlando, per tale ragione si meriterebbe una bella denuncia. La contessa è stata definiti auna vecchia babbiona che, ormai, dovrebbe sparire dal mondo della televisione. In ogni caso, Gianlorenzi non si è ancora sbilanciato in merito alla situazione, pertanto, non si sa se l’uomo sporgerà davvero una querela oppure no.

Nel frattempo, però, sul web sta circolando un commento del protagonista il quale pare abbia sbottato contro le dinamiche del reality show di Canale 5. Simone, infatti, ha detto che credeva si trattasse di un gioco, ma a quanto pare la situazione è diventata un bel po’ più complessa di così. Non ci resta che attendere per capire come si evolverà la vicenda.