Bianca Guaccero commossa al ritorno di Detto Fatto: “Periodo molto difficile, ci scusiamo” (VIDEO)

Oggi, mercoledì 9 dicembre è tornato in onda Detto Fatto e Bianca Guaccero ha fatto un’intro davvero commovente. La donna ha ritagliato qualche minuto prima dell’inizio della trasmissione per parlare con il pubblico e raccontare quanto accaduto in questi giorni.

Il programma di Rai 2, infatti, è stato sospeso per diversi giorni a causa della messa in onda di un tutorial poco carino nei confronti delle donne. Per giorni non si è fatto altro che parlare della vicenda, arrivando addirittura ad ipotizzare una sospensione definitiva del programma. Per fortuna, però, non è stato così.

Il discorso di Bianca Guaccero al ritorno di Detto Fatto

Il ritorno di Detto Fatto è stato annunciato da Bianca Guaccero sul suo profilo Insatgram. La conduttrice ieri ha informato tutti i telespettatori del programma che quest’oggi si sarebbero riaperti i battenti della trasmissione Rai. Ad ogni modo, alle 15.15, la presentatrice si è collegata con il pubblico ed ha fatto un’introduzione molto toccante. La donna ha parlato nel silenzio totale ed ha detto che questi sono stati giorni davvero difficili per tutti i protagonisti del cast.

Tuttavia, quello che è accaduto è stato preso dagli autori e dai collaboratori come un’occasione per imparare e per migliorarsi. Bianca, poi, si è scusata con tutte le persone che si sono sentite offese per i contenuti mostrati nei giorni precedenti. Nel fare il suo piccolo discorso introduttivo, la Guaccero non ha potuto fare a meno di lasciarsi andare ad un momento di commozione. (Continua dopo il post)

I commenti dei fan

Subito dopo aver fatto il prologo, la donna ha detto, con fare abbastanza deciso e anche un po’ stizzito, che la trasmissione sarebbe finalmente tornata in onda. Il tutto si è concluso con un caloroso applauso da parte dei presenti in studio. Ad ogni modo, i fan sono felicissimi di questo ritorno trionfale di Detto Fatto ed hanno ritenuto che Bianca Guaccero sia stata al centro di una processo un po’ eccessivo.

Per la maggior parte dei telespettatori, infatti, non sarebbe stato affatto giusto se l’azienda avesse deciso di allontanare la conduttrice dal programma a causa di una leggerezza di cui si sono resi protagonisti un po’ tutti. Il famoso tutorial su come fare la spesa in modo sensuale era davvero inopportuno e lesivo dell’immagine delle donne. Tuttavia, sono sembrati un po’ eccessivi i provvedimenti presi dai piani alti. Pertanto, il pubblico è stato ben lieto di poter assistere di nuovo al programma di Rai 2.