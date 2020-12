Uomini e Donne anticipazioni oggi: ancora caos su Valentina, segnalazione su Valeria

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 10 dicembre, rivelano che Valentina continuerà ad essere al centro della bufera a causa delle dichiarazioni fatte da Maurizio. In merito al trono classico, invece, vedremo che Davide si renderà protagonista di scelte inaspettate.

Il giovane ha deciso di uscire solo con Chiara, lasciando a casa Beatrice e Valeria. Specie su quest’ultima verrà sollevata una questione di grande interesse. La ragazza, infatti, verrà accusata di flirtare con un corteggiatore di Sohpie.

Valentina ancora nella bufera a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, le anticipazioni ci svelano che Maurizio parlerà con la redazione e racconterà degli inaspettati retroscena su Valentina. Come già visto nella puntata di mercoledì, l’uomo ha ammesso di essere a conoscenza di informazioni compromettenti sulla dama. Nello specifico, pare che la donna abbia avuto dei rapporti intimi sia con Costantino e con Nicola, entrambi assenti nella puntata in questione del talk show.

La protagonista verrà anche accusata di aver chiesto ad uno dei due cavalieri di mentire alla redazione per contniare a stare ins tudio il più a lungo possibile. Come reagirà la dama dinanzi queste accuse così gravi? Successivamente si passerà a parlare anche del trono classico. Al centro dello studio si siederà Davide il quale racconterà di essere uscito solo con Chiara Rabbi.

Anticipazioni oggi: Valeria va via

Il tronista ha deciso di concentrarsi un po’ di più su di lei per capire se, effettivamente, tra i due possa nascere qualcosa di concreto oppure no. Beatrice è rimasta a casa e questo farà infervorare molto la ragazza. Donadei, però, proverà a placare la rabbia della corteggiatrice dicendole che continua ad essere la sua preferita, tuttavia, ha voluto approfondire la conoscenza di Chiara, che reputa più indietro rispetto a lei.

Anche Valeria è rimasta a casa. Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che il tronista dirà di aver sentito delle voci poco carine sul suo conto. Giorgio, corteggiatore di Sophie, avrebbe detto di essersi scambiato degli sguardi ammiccanti durante la precedente puntata con Valeria, perciò il tronista ha deciso di lasciarla a casa. La ragazza, dal canto suo, si difenderà smentendo categoricamente tutte le insinuazioni. La protagonista, messa alle strette, deciderà di andare via e Davide non farà nulla per fermarla.