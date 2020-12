Uomini e Donne, anticipazioni giovedì 10 dicembre: Valentina in intimità con 2 cavalieri, Valeria va via

Secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione di Uomini e Donne dopo lo stop dovuto al ponte dell’Immacolata. Lo storico dating show ideato e condotto da Maria De Filippi tra un paio di settimane si fermerà per 15 giorni per via delle feste natalizie. I tre tronisti fino a quella data effettueranno la loro scelta o se ne parlerà a gennaio?

Nel frattempo, il pubblico di Canale 5 avrà modo, dopo lo sceneggiato iberico Una Vita Acacias 38, di godersi un altro appuntamento, il secondo settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Per tutti gli spoiler dettagliati forniti dal noto portale Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono over: Valentina ha avuto dei rapporti intimi con due cavalieri

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, rivelano che dopo un’accesa discussione, Valentina mostrerà degli screens hot. I messaggi contengono una conversazione della donna del Trono over con Costantino, un cavaliere che è stato nel dating show di Canale 5 per poco tempo. In quei messaggi la dama lo spronava a dire che erano stati insieme solo per vedere un film, mentre avevano avuto dei rapporti intimi.

Quindi, in puntata, verrà fuori che ha avuto rapporti anche con Nicola, non presente in studio perché risultato positivo al Covid-19. Sembra che con il cavaliere fossero d’accordo nell’aspettare il suo ritorno dopo la guarigione per poi uscire fuori insieme. Di conseguenza, si capirà che usciva con Maurizio solo per allungare i tempi.

Trono classico: segnalazione su Valeria

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, svelano anche che Davide parlerà poco. In trasmissione dirà che si trova bene sia con Chiara che con Beatrice e al momento non sa decidersi, si trova in grande difficoltà. In settimana è uscito con la prima e ha lasciato a casa la seconda. Ovviamente quest’ultima si è arrabbiata ma il tronista le ha confermato che è la sua preferita. Ma in quell’occasione non ha fatto una esterna per viversi al meglio la situazione con la sua rivale in amore che è un po’ indietro rispetto a lei.

Mentre il ragazzo non è voluto uscire con Valeria perchè ha sentito dai camerini parlare Giorgio, un corteggiatore di Sophie, dire ad altri che Valeria in trasmissione lo guardava. La corteggiatrice arriva molto arrabbiata, quindi affermerà di non conoscere Giorgio e poi deciderà di abbandonare. Davide non la rincorrerà dietro le quinte e Maria De Filippi gli farà notare che lui ha solo un interesse per Chiara e Beatrice.