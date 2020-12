Andrea Zelletta svela di aver violato il regolamento di Uomini e Donne: “Tutti i tronisti ne avevano uno finto”

Andrea Zelletta fa una confessione su Uomini e Donne

Chi segue Uomini e Donne sa perfettamente che da qualche anno la padrona di casa Maria De Filippi ha introdotto alcune regole ferree. Tra queste quella di vietare ai tronisti di utilizzare i propri account Instagram. Andrea Zelletta, concorrente del Grande Fratello Vip 5, mercoledì pomeriggio parlando con i suoi coinquilini ha svelato di aver infranto il regolamento del dating show di Canale 5. In che modo?

Il ragazzo pugliese ha continuato a spiare le sue corteggiatrici grazie ad un account fake che si era creato dopo il suo arrivo al Trono classico. Ma non è finita qui, infatti il fidanzato di Natalia Paragoni, che lunedì notte si è arrabbiato con un autore, ha detto anche che quasi tutti i tronisti utilizzano dei profili falsi per guardare quello che fanno le loro spasimanti.

L’ex tronista aveva un profilo falso su Instagram

Nel pomeriggio di mercoledì Andrea Zelletta, nella casa del Grande Fratello Vip 5 ha parlato della sua esperienza a Uomini e Donne. Il ragazzo ha raccontato di aver avuto un account Instagram fake per ben quattro mesi quando facevo il tronista. Per regolamento gli autori del dating show di Maria De Filippi gli avevano disattivato il vero profilo e lui da furbo ne ha creato un altro. In pratica il gieffino pugliese voleva controllare le sue corteggiatrici.

“Scusate ma volevo controllare cosa facevano, dove andavano, le loro stories. Guardate che lo fanno tutti i tronisti, si creano profili finti e spiano tutto. Ci sono corteggiatori e corteggiatrici che mandavano messaggi nelle Stories, tipo una canzone o una dedica carina, ma se la redazione se ne accorgeva faceva togliere tutto. Io comunque spiavo tutto, anche gli avvistamenti dei fan ecc. Raga controllavo tutto, anche a chi mettevano i like le corteggiatrici”, ha dichiarato il compagno di Natalia Paragoni.

Andrea Zelletta spiava Natalia Paragoni

Grazie al profilo Instagram fake che aveva creato, Andrea Zelletta fece una scenata alla sua attuale fidanzata Natalia Paragoni perché si era accorto che mise otto likes a dei maschioni molto belli.

“Adesso non uso più i fake, non la spio nemmeno. Certo, se venissi a sapere che ha messo like a bei ragazzi sconosciuti ci resterei di stucco, però se già sono miei amici o suoi va bene”, ha concluso l’ex tronista al Grande Fratello Vip 5. Quale sarà la reazione di Maria De Filippi una volta che verrà informata dei fatti?