Barbara D’Urso torna a recitare ed è pronta ad entrare in politica: “Me l’hanno chiesto e lo farò”

Barbara D’Urso e i suoi progetti futuri

Senza ombra di dubbio Barbara D’Urso e una delle stakanoviste della televisione italiana. Infatti dallo scorso settembre è impegnata su tre fronti: Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live Non è la D’Urso.

La professionista napoletana è molto amata dal pubblico, ma al tempo stesso anche delle più discusse e criticate. Di recente, nel corso di un’intervista rilasciata al suo opinionista Giovanni Ciacci, al momento positivo al Covid-19, ha parlando dei suoi progetti futuri. Lady Cologno ha spiazzato tutti perché all’orizzonte potrebbe esserci un suo ruolo in politica. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato Carmelita.

La conduttrice napoletana scende in politica?

Intervistata da Giovanni Ciacci per il magazine Oggi, Barbara D’Urso ha ammesso di aver ricevuto delle proposte che non hanno nulla a che fare col mondo dello spettacolo. Infatti, la professionista partenopea sarebbe stata corteggiata anche dal mondo della politica. Carmelita, oltre a rivelare le sue preferenze in campo politico, ha detto anche di aver ricevuto numerose richieste in tal senso.

E se al momento la 63enne non abbia mai accettato, al periodico diretto da Umberto Brindani ha confidato che prima o poi ha intenzione di farlo. “Io sono una donna che ha sempre votato a favore del Partito comunista, quando ancora c’era il comunismo, ero di sinistra. Ancora oggi, a distanza di anni, continuo ad essere totalmente dalla parte del popolo e mi hanno chiesto tantissime volte di scendere in politica e penso che prima o poi lo farò“, ha concluso la padrona di casa di Pomeriggio Cinque.

Barbara D’Urso torna a recitare?

Ma al suo opinionista Giovanni Ciacci ha fatto delle confidenze anche sul campo recitativo. Intervistata dal settimanale Oggi, riguardo al suo ruolo di attrice ha detto: “Cosa posso dirti per quanto riguarda la recitazione?”. Barbara D’Urso ha confidato che di recente le hanno inviato un copione pazzesco.

“Ho davvero molto voglia di tornare a recitare“, ha concluso la professionista napoletana non sbilanciandosi se accetterà o meno al progetto che qualche produttore le ha proposto. Stando alle sue dichiarazioni, il progetto in questione sembra molto interessante e quasi sicuramente ne farà parte. Per caso ci sarà un ritorno De La Dottoressa Giò?