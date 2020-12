Francesco Oppini e i problemi economici: la confessione del figlio di Alba Parietti

Francesco Oppini dice addio al GF Vip 5

Venerdì scorso, dopo tre mesi si è conclusa l’esperienza di Francesco Oppini all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Il figlio della bellissima Alba Parietti ha fatto un bel percorso nel reality show di Alfonso Signorini dimostrando di essere un ragazzo maturo e con la testa sulle spalle. Senza ombra di dubbio è spiccata la sua particolare amicizia con il rampollo meneghino Tommaso Zorzi.

I due gieffini, hanno stretto un bellissimo rapporto, ma mentre per il figlio di Franco si tratta solo di amicizia fraterna, l’influencer milanese ha ammesso di essersi innamorato di lui. Una storia che non può trovare un lieto fine dato che Oppini junior è follemente innamorato della sua fidanzata. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa aveva dichiarato prima della sua esperienza su Canale 5.

L’ex gieffino ricorda i suoi problemi economici

Prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 5, Francesco Oppini durante la presentazione aveva detto di lavorare come telecronista. ”Telecronista sportivo? Si, ma quello è un hobby. Io sono un po’ rimasto fuori dal discorso televisivo. Faccio Diretta Stadio ma sono un normalissimo commerciante di automobili”, ha asserito il figlio di Alba Parietti.

Quest’ultimo, inoltre, tempo fa fece parte di un altro reality show, ovvero La Fattoria. A distanza di qualche anno l’ex gieffino ha raccontato per quale motivo decise di prendere parte al programma Mediaset: ”Si, io l’ho fatta per un motivo molto semplice. Nel 2004 avevo bisogno di soldi, come tanti giovani. L’ho fatto per un discorso economico, semplicemente per quello”.

Il percorso di Francesco Oppini all Grande Fratello Vip 5

Dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip 5, Francesco Oppini è molto apprezzato dal pubblico. Infatti, in questi tre mesi di permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia il figlio di Alba Parietti ha saputo farsi conoscere per quello che è. L’ex gieffino è un ragazza con un grande cuore, aperto mentalmente, sincero e buono.

Tuttavia, il suo percorso nel reality show di Alfonso Signorini è stato macchiato a causa di qualche scivolone. Una su tutte le dichiarazioni fuori luogo fatte su Flavia Vento e un’altra inquilina del GF Vip 5. Ma i telespettatori l’hanno immediatamente perdonato, dimenticando gli errori e le gaffe del giovane imprenditore.