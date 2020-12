GF Vip, concorrente a rischio squalifica: la produzione sta valutando (VIDEO)

Dayane Mello ha bestemmiato o no?

Qualche giorno fa, dopo la diretta di lunedì Dayane Mello è finita al centro delle polemiche per una frase detta all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Per questo motivo il popolo di Twitter hanno chiesto la sua squalifica dal reality show. La modella brasiliana è stata accusata di aver detto una bestemmia mentre era al tavolo con Cristiano Malgioglio e Maria Teresa Ruta.

A dire il vero l’audio che è stato diffuso in rete è molto confuso ed è difficile intuire cosa ha detto realmente l’ex di Stefano Sala. Qualcuno è certo che questa abbia detto “p**ca Madonna”, mentre altri telespettatori del GF Vip sostengono che abbia pronunciato tale frase: “che foto Madonna“.

La produzione sta valutando la possibile squalifica di Dayane Mello

Visto il polverone mediatico che di è sollevato, sulla vicenda è intervenuto anche Alfonso Signorini. Infatti, alla domanda di Gabriele Parpiglia a Casa Chi, il conduttore del Grande Fratello Vip 5 ha detto la sua.

“La verità è che su questo mi trovi un po’ impreparato. Nel senso che so che stanno… sapete che quando c’è un caso dibattuto come questo ci sono tutte le analisi degli audio a rallentatore. So che la produzione è da oggi pomeriggio che sta facendo questa verifica. Non ho aggiornamenti dell’ultim’ora. Diciamo che non so proprio dirvi con certezza di cosa si tratti“, ha asserito il direttore del settimanale Chi. Il reality show di Canale 5 perderà anche la modella brasiliana dopo Denis Dosio e Stefano Bettarini? (Continua dopo il video)

🔴ALFONSO SIGNORINI RIVELA CHE GLI AUTORI STANNO VALUTANDO SE È UNA BESTEMMIA QUELLA DI DAYANE MELLO🔴 #GFVIP pic.twitter.com/xfybmVZD6b — reality out of context ™ (@TRASHPERSON18) December 9, 2020

Alfonso Signorini parla dei nuovi ingressi al GF Vip 5

Intervenuto a Casa Chi, Alfonso Signorini ha anche rivelato come saranno divisi gli ingressi dei nuovi inquilini del Grande Fratello Vip 5. Il conduttore ha detto che questo venerdì entreranno l’ex gieffino Filippo Nardi, la soubrette Samantha De Grenet e l’ex tronista Sonia Lorenzini.

Mentre venerdì successivo arriveranno gli altri concorrenti, ovvero Cecilia Capriotti, Carlotte Dell’Isola, la sorella di Elettra Lamborghini, Andrea Zenga e Mario Ermito. Il direttore del noto settimanale ha confessato che tutti al momento sono in quarantena, perché devono stare isolati per dieci giorni per scongiurare la positività al Coronavirus. Ecco il video in cui il giornalista viene chiamato in causa sui nuovi vipponi: