Selvaggia Roma ha mentito su suo padre? L’ex Francesco Chiofalo ha una foto che l’incastra (VIDEO)

In questi giorni si sta molto parlando di Selvaggia Roma nei programmi televisivi e della difficile situazione familiare che ha raccontato di aver vissuto a causa di suo padre. Ad ogni modo, dietro il suo racconto pare si celino diverse incongruenze.

La prima a scagliarsi contro di lei è stata la sua ex amica Eliana Michelazzo. Successivamente, però, ci ha pensato Francesco Chiofalo ad aggiungere dei dettagli alquanto interessanti sulla vicenda.

Le dichiarazioni di Francesco Chiofalo contro Selvaggia

Nel corso della puntata del 9 dicembre di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha effettuato un collegamento video con Francesco Chiofalo e la sua fidanzata Antonella Fiordelisi. I due, dopo aver discusso sul particolare regalo che lui ha fatto alla sua fidanzata, ovvero un porcellino, hanno tirato in ballo la concorrente del GF Vip. Stando a quanto dichiarato dal personal trainer, Selvaggia Roma avrebbe mentito sulla storia di suo padre.

Francesco, infatti, ha svelato che non è assolutamente vero che la sua ex sia orfana del papà. Quest’ultimo sarebbe stato un uomo estremamente presente nella vita della ragazza. Inoltre, non è affatto vero che i due non si vedano da quando lei aveva 15 anni, in quanto, quando Selvaggia e Francesco erano fidanzati, il papà volle anche conoscerlo. All’epoca, la ragazza aveva all’incirca 22 anni. Per avvalorare la sua tesi, Chiofalo ha detto di essere in possesso di alcune prove che certificherebbero la veridicità delle sue affermazioni. (Clicca qui per il video)

La foto tra la Roma e suo padre

Durante il collegamento con Barbara D’Urso, “Lenticchio” ha ammesso di avere una foto che ritrarrebbe Selvaggia Roma e suo padre. Questo scatto sarebbe stato effettuato poco meno di un anno fa. Nell’immagine, i due sarebbero estremamente felici e sereni, pertanto, non risulta affatto vero a Francesco il racconto fatto dalla Roma. La conduttrice, naturalmente, è rimasta basita dinanzi queste affermazioni, pertanto, ha esortato il ragazzo a mostrare questa foto.

Lui, senza esitare minimamente, ha detto che lo avrebbe fatto. La concorrente, ovviamente, non ha potuto replicare a queste pesanti insinuazioni contro di lei in quanto è reclusa all’interno della casa del GF Vip. Tuttavia, nemmeno lo staff che attualmente sta gestendo il suo account ha voluto proferire parola sulla questione. L’unico modo per saperne di più, quindi, è attendere la prossima puntata del reality show per vedere se Alfonso metterà al corrente la ragazza di questi ulteriori sviluppi sul suo conto.