Dayane Mello torna a parlare di Balotelli e confessa: ‘In questi anni ci siamo visti più volte’

La modella è tornata a parlare del calciatore con il quale ha avuto una storia. Ecco i nuovi dettagli che ha raccontato a Cristiano Malgioglio.

GF Vip: Dayane Mello torna a parlare di Mario Balotelli

Nei primi giorni di questa edizione di Grande Fratello Vip Dayane Mello ha confessato di conoscere molto bene Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli. Il motivo è che tra lei e il famoso calciatore c’è stata una storia d’amore. Lei ne ha parlato molto nelle prime settimane dicendo di provare ancora qualcosa per lui.

Mario non ha reagito molto bene, non voleva che nella Casa si parlasse di lui. Inoltre, ha detto che Dayane non era sincera e stava mancando di rispetto alla sua fidanzata. Quando poi il calciatore è entrato nella Casa per fare una sorpresa a Enock si è rivolto a lei con parole davvero poco carine. Tuttavia, Dayane è tornata a parlare di lui e lo ha fatto con Cristiano Malgioglio, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip.

Dayane Mello: ‘Io e Mario negli ultimi anni ci siamo visti più volte’

Cristiano Malgioglio era davvero molto curioso di saperne di più sulla storia di Dayane Mello e Mario Balotelli e ha fatto diverse domande. La modella, quindi, ha parlato di nuovo di lui aggiungendo dettagli curiosi al racconto. Quando si sono conosciuti lei aveva appena vissuto una delusione amorosa e non voleva relazioni. Mario, invece, sì. Ma non hanno potuto vivere una storia perchè poi lui è stato chiamato a Manchester mentre lei è rimasta in Italia.

Ma Dayane ha confessato anche un particolare molto curioso: “Io e Mario in questi anni ci siamo visti più volte. Sono andata a Manchester, poi ci siamo rivisti quando è finita con il padre di mia figlia, poi cinque mesi fa“. Insomma, dalla sua versione dei fatti sembra che non si siano mai persi di vista e che ogni tanto si incontrino. Malgioglio ha voluto saperne di più e Dayane ha detto che sono incontri di amicizia, amore, qualche volta solo per guardarsi negli occhi e fare due chiacchiere.

Poi ha svelato il lato romantico del calciatore. Ha raccontato di quando lui le ha regalato 100 rose rosse e di quando ha affittato tutto il ristorante per una cena con lei, era il loro terzo o quarto incontro. Insomma, per lei Mario è una persona davvero speciale. Ma lui come reagirà a queste nuove rivelazioni?