Temptation Island: ex cavaliere di Uomini e Donne fa delle rivelazioni scioccanti su Sofia Calesso

Un ex cavaliere ha fatto delle rivelazioni molto curiose su una delle protagonista del docu-reality. Ecco le sue parole

Temptation Island: rivelazioni scioccanti su Sofia Calesso

Nella penultima edizione di Temptation Island abbiamo conosciuto la coppia formata da Sofia e Alessandro. I due arrivavano da quattro anni di relazione molto tormentata in cui si erano lasciati e ripresi più volte. Inoltre, si parlava anche di tradimenti. Alessandro ha detto che lei per mesi ha frequentato un altro uomo e quando ha sentito che Sofia rimandava a lui le accuse di tradimento non ha più resistito e ha chiesto il falò di confronto anticipato. (Continua dopo la foto)

Alessandro era davvero molto arrabbiato per le bugie dette dalla sua compagna, mentre Sofia era arrabbiata per il suo comportamento con le single del villaggio. Lei ha detto di non aver mai messo in dubbio i suoi sentimenti e così alla fine hanno lasciato il programma insieme. Tuttavia, le cose non sono andate bene, Alessandro ha chiesto una pausa per poi tornare. Insomma, la loro relazione continua a vivere di alti e bassi. Ma adesso c’è una persona che ha fatto dichiarazioni molto forti su Sofia.

Ex cavaliere di Uomini e Donne: ‘Mi ha cercato dicendo che era single’

Un ex cavaliere di Uomini e Donne ha fatto delle dichiarazioni scioccanti su Sofia. Lui è Stefano Torrese e se seguite il programma di Maria De Filippi lo conoscete molto bene per la sua storia con Pamela Barretta finita molto male. Ebbene, lui ha rilasciato un’intervista a Gossip e Tv raccontando di aver avuto a che fare con Sofia. (Continua dopo la foto)

Dalla sua versione dei fatti sembra che Sofia abbia cercato ripetutamente Stefano prima della sua partecipazione al programma dicendo di essere single e di volerlo conoscere. Ha insistito molto per vederlo e si sono visti un paio di volte: “Mi scriveva di tutto e di più, mi ha preso in giro senza ritegno. La sua storia a Temptation Island è stata tutta una recita“.

Stefano è rimasto sorpreso nel vederla nel docu-reality con Alessandro perchè lui non aveva minimamente idea che lei fosse fidanzata e impegnata in una storia così da quattro anni. A questo punto Sofia e Alessandro hanno mentito? Lei l’ha davvero tradito più volte?