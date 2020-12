Alfonso Signorini svela un retroscena su Stefania Orlando: “Stratega, non la volevano nel cast del GF Vip” (VIDEO)

Nella puntata di Casa Chi, che è stata registrata mercoledì 9 dicembre, Alfonso Signorini ha fatto delle confessioni inaspettate su Stefania Orlando ed altri concorrenti del GF Vip. Nello specifico, in merito all’ex conduttrice Rai, ha detto che gli autori non erano molto propensi ad inserirla nel cast.

Stando a quanto rivelato dal giornalista, dunque, la donna sarebbe entrata nella casa più spiata d’Italia solo per volere del conduttore. Ma come mai la produzione era restia al suo ingresso? Vediamo cosa è emerso.

Perché gli autori non volevano Stefania Orlando nel cast

Alfonso Signorini ha svelato un retroscena su Stefania Orlando. Il protagonista ha commentato il recente screzio che è avvenuto tra la donna e la contessa De Blanck e ne ha approfittato per fare una precisazione. Nel dettaglio, ha detto che la Orlando è stata una concorrente scelta unicamente da lui, gli autori erano restii al suo ingresso in quanto non la reputavano un personaggio adatto al reality show. Signorini, però, che ha lavorato al suo fianco in diverse occasioni, era convinto che avrebbe dato una marcia in più al reality show.

La donna, infatti, risulta essere tra le concorrenti più amate dai telespettatori, quindi Alfonso si è detto assolutamente contento della sua scelta. In seguito, il presentatore ha detto anche che l’ex conduttrice sia una grandissima stratega. Le sue mosse e i suoi comportamenti sono il frutto di strategie. Ad ogni modo, a suo avviso non è un difetto, in quanto dimostra una spiccata intelligenza da parte della donna. (Continua dopo il video)

https://www.instagram.com/tv/CIljby9Akyf/?hl=it

La proposta di Alfonso Signorini sulla contessa De Blanck

Nel corso dell’intervista, poi, Alfonso Signorini ha parlato anche della recente discussione che Stefania Orlando ha avuto con Patrizia De Blanck. In merito a questo argomento ha detto che la contessa risulta essere un personaggio estremamente esuberante. Per tale motivo, o la si apprezza per ciò che è, per il suo essere irriverente e fuori dalle righe, oppure le si dovrebbe impedire categoricamente l’ingresso in studio.

A tal proposito, Alfonso ha anche detto di aver fatto una proposta agli autori. Considerando che la contessa sia una mina vagante in puntata e fa fatica a restare seduta rispettando le distanze di sicurezza, sarebbe opportuno mettere una cintura di sicurezza alla sua sedia in modo da impedirle di alzarsi. Infine, Signorini ha detto che, tutto sommato, è felicissimo del clima che si è venuto a creare sia dentro la casa sia in studio.