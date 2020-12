Oroscopo 11 dicembre 2020: Capricorno sicuri di sé, Vergine più flessivbili

L’Oroscopo dell’11 dicembre esorta i nati sotto il segno della Vergine ad essere un po’ più flessibili e a non insistere per far andare le cose necessariamente in una direzione. Gli Acquario, invece, avranno qualche incomprensione in amore, mentre i Capricorno vivranno momenti di grande autostima.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In questo periodo è consigliabile dedicarvi un po’ di più alla vostra forma fisica, questo favorirà il benessere non solo del corpo, ma anche della mente. Dal punto di vista lavorativo, invece, potreste accettare più incarichi di quanti ne riusciate davvero a portare a termine, prestate attenzione.

Toro. I nati sotto questo segno continueranno a vivere un momento un po’ complesso dal punto di vista sentimentale. Cercate di non dare troppo peso alle circostanze, in quanto questa burrasca passerà con la stessa rapidità con cui è piombata nella vostra vita. Siate più flessibili.

Gemelli. L’Oroscopo dell’11 dicembre denota un momento molto positivo per quanto riguarda gli amori nati in questo periodo. Sono favorite le relazioni recenti, mentre le coppie stabili potrebbero affrontare un po’ di burrasca. In campo professionale, invece, si prospetta un periodo fortunato.

Cancro. Per i nati sotto questo segno si presenteranno delle belle occasioni di riscatto, sia professionale sia personale. Cercate di cogliere le occasioni al volo, perché certi treni non passeranno una seconda volta. In amore, ritagliatevi un po’ di tempo da trascorrere con il partner.

Leone. In questo momento dovete prestare una certa attenzione alla sfera economica. Evitate gli acquisti di impulso e concentratevi maggiormente sulle cose essenziali. Nell’amore si prospetta un periodo di rinascita, pertanto, approfittate per fare nuove conoscenze o recuperare dei rapporti compromessi.

Vergine. Cercate di evitare le polemiche e di essere più flessibili. Non tutto sta andando nel modo in cui sperate, ma non è un dramma. In questo momento dovrete sviluppare il vostro spirito di adattamento e flessibilità. Non ostinatevi a far andare le cose necessariamente in un certo modo.

Previsioni 11 dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Oggi riuscirete a riscoprire un equilibrio interiore che vi favorirà moltissimo nei rapporti di coppia e, in generale, con gli altri. Approfittate di questa ventata di ottimismo per risolvere delle questioni in sospeso e per farvi valere dal punto di vista professionale.

Scorpione. Evitate di cimentarvi in rapporti troppo complicati. Ci sarà una certa tendenza a favorire le relazioni complicate, semplicemente per il fatto che siete attratti da ciò che non potete avere. Nel lavoro, invece, si prospetta un periodo ricco di traguardi e soddisfazioni, ma non perdete la concentrazione.

Sagittario. In questo periodo siete particolarmente concentrati, per tale ragione, è opportuno svolgere mansioni che hanno a che vedere con la corrispondenza e la burocrazia. Siete anche molto espansivi, il che favorirà l’interazione con il vostro entourage di conoscenze.

Capricorno. L’Oroscopo dell’11 dicembre denota una giornata all’insegna dell’amor proprio. Oggi siete molto fieri di voi e questo vi renderà particolarmente sicuri. Attenzione, però, a non assumere atteggiamenti un po’ troppo arroganti. Il transito può rivelarsi parecchio positivo se coglierete l’attimo.

Acquario. In amore potrebbero presentarsi dei piccoli problemi dovuti ad incomprensioni o a divergenze di pensiero. Affidatevi maggiormente alle vostre sensazioni e non fatevi troppi problemi. Dal punto di vista lavorativo, invece, il periodo è abbastanza tranquillo, ma non è ancora il momento di avanzare pretese.

Pesci. Il modo migliore per affrontare e superare un periodo un po’ difficile è fermarsi un attimo e fare ordine nella vostra mente e nel vostro cuore. Prendetevi un giorno di pausa e concentratevi maggiormente sulla vostra vita e i vostri desideri. Nel lavoro siete un po’ troppo distratti.