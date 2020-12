Il Paradiso delle signore anticipazioni 14 dicembre: il ritorno di Giuseppe Amato

Lunedì 14 dicembre sarà una puntata molto importante del Paradiso delle signore. In tale episodio, infatti, ci sarà il ritorno inaspettato di Giuseppe Amato. Il protagonista ritornerà a casa sua proprio mentre Agnese e Armando staranno per fare un grande annuncio.

Marcello, invece, stipulerà un accordo con il Mantovano e, credendo di essersi gettato alle spalle questo orribile capitolo di vita, deciderà di chiedere la mano di Roberta. Clelia, invece, sarà impegnata con le selezioni per la nuova venere.

Incontro importante tra Roberta e Federico al Paradiso delle signore

Nella puntata del 14 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che Roberta comunicherà alle sue amiche e colleghe la decisione di lasciare Milano per trasferirsi a Bologna. La ragazza informerà anche Federico di questa scelta. I due avranno un confronto molto toccante durante il quale non esiteranno a ricordare gli splendidi momenti vissuti insieme. La capocommessa Clelia, dal canto suo, sarà felice per la scelta della fanciulla, ma adesso dovrà darsi da fare per trovare una sostituta al grande magazzino che sia all’altezza.

Agnese, invece, farà a Rocco e Salvatore una raccomandazione importante. I due ragazzi non devono tardare a tornare a casa la sera in quanto dovranno preparare tutti il presepe per Natale. Una volta che la famiglia si ricongiungerà, però, si verificherà un episodio inaspettato. La famiglia Amato sarà intenta a preparare le decorazioni natalizie, quando Armando si accingerà a fare un discorso molto importante ai due ragazzi.

Anticipazioni 14 dicembre: Agnese faccia a faccia con Giuseppe

Prima che Ferraris possa proferire parola, però, suonerà il campanello. La persona che Agnese si troverà davanti lascerà senza parole, si tratta di Giuseppe Amato. La donna e tutta la famiglia, chiaramente, non potranno fare a meno di rimanere senza parole. Su di un altro versante, invece, vedremo che Vittorio lancerà una nuova moda al Paradiso delle signore nell’episodio del 14 dicembre. Il direttore dirà alle Veneri che potranno avere in omaggio delle ceste natalizie, ricche di prodotti ricercati e deliziosi.

Marcello, invece, dopo aver stipulato un accordo con il Mantovano, deciderà di chiedere a Federica di sposarlo. Al Circolo, intanto, Ludovica incontrerà Cosimo e Gabriella. La Brancia farà di tutto per comportarsi in modo gentile nei confronti della futura consorte del suo migliore amico. L’unico obiettivo della fanciulla, però, sarà sempre lo stesso, ovvero, riconquistare il cuore e la fiducia di Riccardo Guarnieri. Ci riuscirà?