Belen Rodriguez, lite in pubblico: intervengono i carabinieri (FOTO)

Belen Rodriguez chiama i carabinieri: ecco il motivo

È cosa risaputa che Belen Rodriguez non ha un ottimo rapporto coi paparazzi. Infatti, da quando è diventata popolare, soprattutto per la sua movimentata vita sentimentale, più volte la conduttrice di Tu sì que vales ha finito per scontrarsi con i fotografi prontamente appostati sotto il suo appartamento milanese e in altro luoghi dove la 34enne argentina si reca.

Ma stavolta, durante un pomeriggio nella Capitale insieme al neo fidanzato Antonino Spinalbese, di nove anni più giovane di lei, ha letteralmente perso le staffe al punto da correre a chiamare i carabinieri. Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto.

La soubrette argentina perde la pazienza per colpa dei paparazzi

Belen Rodriguez si trova a a Roma per registrare una puntata di Tu si que vales. Ricordiamo che il talent si è concluso da un paio di settimane, di conseguenza tale notizia è stata diffusa con molto ritardo. La soubrette argentina era seduta al tavolino di un bar quando i fotografi si sono appostati per realizzare alcuni scatti da vendere alle riviste di gossip e pettegolezzi.

Azione che non è piaciuta per nulla alla modella si è spazientita al punto da correre incontro a tre carabinieri che si trovavano nelle vicinanze. A rivelare il tutto ci ha pensato il moto magazine Oggi, nel numero in edicola questa settimana. (Continua dopo la foto)

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese stavano litigando?

Stando ad alcune indiscrezioni, sembra che la tensione di Belen Rodriguez non fosse dovuta solamente alla presenza dei paparazzi. Infatti, pare che la neo coppia starebbe attraversando un momento di nervosismo. Ebbene sì, stando a quanto riporta il settimanale diretto da Umberto Brindani, al tavolo del bar capitolino la soubrette argentina e Antonino Spinalbese sembravano molto tesi e nervosi.

Sembra proprio che l’ex moglie di Stefano De Martino e il 25enne stavano discutendo animatamente. L’iniziativa della conduttrice Mediaset si è conclusa con un verbale di mezz’ora stilato dai carabinieri che erano contenti di essere a stretto contatto con la modella. E in tutto questo, quale sarà stata la reazione del ragazzo che la scorsa estate le ha rubato il cuore?