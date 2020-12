GF Vip, Dayane Mello sbotta contro Selvaggia Roma: “Mi sono spaventata, sei una maleducata” (VIDEO)

Il risveglio non è stato certamente tra i più tranquilli nella casa del GF Vip. Selvaggia Roma, infatti, si è resa protagonista di uno scherzo nella stanza arancione che ha spaventato molto Dayane Mello. La modella è stata svegliata di soprassalto ed ha dato luogo ad una reazione alquanto furiosa.

Dopo diverse ore dal misfatto, la donna si è avvicinata alla coinquilina e gliene ha suonate di santa ragione. Selvaggia, dal canto suo, invece di scusarsi, ha sbottato ulteriormente contro la sua interlocutrice. Vediamo cosa è successo.

La furia di Dayane contro Selvaggia Roma

Dayane Mello ha attaccato Selvaggia Roma in quanto quest’ultima si è resa protagonista di uno scherzo nella stanza arancione. Alle ore 6.00 del mattino, l’influencer si è gettata sul letto svegliando tutti i presenti. Questo ha fatto innervosire notevolmente la modella che, appena ne ha avuto l’occasione, ha redarguito la coinquilina. La donna ha esordito dando a Selvaggia della maleducata dicendole che è davvero assurdo svegliare le persone all’alba in un modo così irruento.

La notte è l’unico momento in cui la produzione del reality show spegne tutte le luci di tutta la casa, pertanto, si può provare a riposare. Disturbare il sonno in questo modo, generando anche un grosso spavento, è davvero da scostumati. La Roma, però, ha attaccato la compagna dandole della pesante e dipingendola come una persona davvero poco incline allo scherzo. Ciò che Selvaggia e Giulia hanno fatto, infatti, è stata solo una burla ingenua. (Clicca qui per il video)

La Mello contro lo spreco del cibo

La Mello ha continuato a non trovarsi d’accordo con l’interlocutrice ed ha posto l’accento su di un’altra questione molto importante. In una precedente occasione, infatti, Selvaggia Roma ha gettato delle uova addosso a Pierpaolo proprio mentre Dayane Mello stava pulendo in modo approfondito la cucina. In un’altra occasione, invece, ha lanciato una zucchina. Buttare il cibo rappresenta per la modella un gesto di completa irriconoscenza ed è un messaggio radicalmente sbagliato.

Lei, purtroppo, sa bene che cosa vuol dire soffrire la fame, per tale motivo, non si sognerebbe mai di rendersi artefice di gesti simili. Alla discussione hanno assistito anche Pierpaolo e Tommaso, i quali si sono trovati d’accordo con il punto di vista della modella. La Roma, invece, si è allontanata dopo pochi minuti lasciando la compagna d’avventura a sbraitare da sola nel giardino della casa.