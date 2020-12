Uomini e Donne puntata di oggi: Matteo col piede rotto, Armando litiga con Lucrezia

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, venerdì 11 dicembre, vedremo che Matteo, corteggiatore di Sophie, si presenterà con il piede rotto in studio. Il giovane, purtroppo, ha avuto un infortunio che lo spingerà ad entrare con delle stampelle.

In merito al trono classico, invece, vedremo che Armando avrà un accesissimo diverbio con Lucrezia. I due hanno fatto un’esterna durante la quale lui si è molto ingelosito per alcuni comportamenti della dama.

Nella puntata di oggi: Matteo col piede rotto

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che si parlerà di Sophie, la quale ha effettuato due esterne, una con Matteo e l’altra con Giorgio. Con entrambi dirà di essersi trovata molto bene. Finalmente, dopo un inizio un po’ burrascoso, la diciottenne sta cominciando ad aprirsi un po’ di più con i suoi corteggiatori e a provare anche delle belle emozioni. Ad ogni modo, Matteo si presenterà con le stampelle in studio e racconterà di aver subito un incidente. Nello specifico, pare si sia rotto un piede.

Antonio, invece, in questo turno è rimasto a casa in quanto la tronista ha deciso di non portarlo in esterna. Dopo poco si passerà al trono over e siederà al centro dello studio Armando. Quest’ultimo è uscito con Lucrezia, ma tra i due sono già sorti i primi problemi. Nonostante lei sia tornata con tutti i buoni propositi, tra i due sembra che le cose fatichino parecchio a decollare.

Cosa vedremo al trono over di Uomini e Donne

I due protagonisti, infatti, racconteranno di essere andati a cena fuori in un self service. Ad un certo punto, però, rendendosi conto che mancasse il vino, Lucrezia ha chiesto al ragazzo della reception se potesse consigliarle un posto in cui acquistarlo. Il giovane pare sia stato molto disponibile nei suoi confronti, al punto da decidere di accompagnarla. Incarnato, durante la puntata di oggi di Uomini e Donne, dirà di non aver affatto apprezzato il comportamento della donna.

Secondo il suo punto di vista è inaccettabile che una sua ipotetica compagna, un domani, si allontani con un uomo sconosciuto mentre lui è presente. A quel punto, allora, in studio verrà sollevato un polverone. Gianni prenderà le difese della Comanducci e darà del retrogrado ad Armando. Alla fine, invece, ci sarà una sfilata, durante la quale Gemma ballerà Flashdance e poi si farà gettare un secchio d’acqua addosso.