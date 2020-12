Uomini e Donne, salta un’altra coppia amatissima, Andrea e Teresa: “Momento delicato” (FOTO)

Dopo l’annuncio della rottura tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, un’altra amatissima coppia di Uomini e Donne pare sia giunta al capolinea, stiamo parlando di Andrea Dal Corso e Teresa Langella. I due si sono conosciuti nello studio di Maria De Filippi l’anno scorso e già hanno attraversato diverse burrasche.

Ad ogni modo, stavolta pare che le cose siano davvero compromesse tra loro. A dare l’annuncio della rottura è stato l’influencer Amedeo Venza, il quale ha riportato due segnalazioni di persone vicine alla coppia. Vediamo cosa è emerso.

I problemi di Andrea e Teresa

In queste ore, pare sia scoppiata un’altra coppia di Uomini e Donne, stiamo parlando di Andrea e Teresa. I due ragazzi stavano insieme da poco più di un anno e il loro rapporto è sempre stato caratterizzato da qualche alto e basso. I motivi dei disguidi risiedevano, soprattutto, nella lontananza che li separava. Ad ogni modo, per cercare di porre rimedio a questo problema, i due decisero anche di prendere casa insieme in modo da andare a convivere e annientare la distanza.

A causa di impegni lavorativi di entrambi, però, questa convivenza non è mai stata possibile in modo sereno e pacifico. Teresa, ad esempio, fu costretta ad andare a Roma per registrare le puntate di un programma su Radio 105. Ad ogni modo, dopo svariati alti e bassi, pare che tra i due non ci sia stato più nulla da fare. Alcune utenti del web hanno segnalato che la coppia sembrerebbe essersi lasciata. (Continua dopo la foto)

La segnalazione di un’amica dell’ex tronista di Uomini e Donne

Una persona vicina ad Andrea e Teresa di Uomini e Donne ha detto di aver parlato con la ragazza, la quale si sarebbe confidata in merito a quanto accaduto. La Langella avrebbe confessato di star attraversando un periodo alquanto delicato con Dal Corso, per cui i due hanno deciso di stare separati per un po’ di tempo. L’utente in questione, però, ha chiesto di rimanere anonimo. Analoga segnalazione è pervenuta anche da una seconda persona.

Andando sul profilo dei diretti interessati, però, non è presente nessun annuncio ufficiale in merito alla rottura. Ad ogni modo, non risulta difficile comprendere che ci sia qualcosa di strano. I due, infatti, non pubblicano contenuti insieme da troppo tempo. L’ultimo post di lei con Andrea è del 10 ottobre, mentre l’ultimo di Dal Corso risale ai primi di novembre.