Uomini e Donne, Nicola spara a zero dopo la puntata: “Siete delle me**e, Valentina è una facile” (FOTO)

La puntata di Uomini e Donne, andata in onda giovedì 10 dicembre, ha sollevato grossi polveroni che riguardano Valentina, Costantino e Nicola. Quest’ultimo, però, assente per Covid, ha registrato delle Instagram Stories in cui ha sparato a zero contro tutti quelli che l’hanno infangato per quindici giorni.

Il giovane ha ammesso di non essere mai stato a letto con Valentina, cosa che avrebbe potuto tranquillamente fare in quanto è una ragazza estremamente facile. Il protagonista, inoltre, ha fatto anche altre confessioni.

La bufera a Uomini e Donne su Valentina

Nelle recenti Instagram Stories, Nicola Mazzitelli ha sbottato contro Valentina e molte altre persone per quanto andato in onda nella puntata di oggi di Uomini e Donne. Tutto è nato nel momento in cui Maurizio ha detto di avere delle segnalazioni sulla Dartavilla. Il protagonista ha detto di sapere che la donna si sia messa d’accordo con Costantino. I due sarebbero andati a letto insieme e poi avrebbero deciso di mentire a tutti dicendo di aver guardato solamente un film.

Durante la puntata, inoltre, è stato tirato in ballo anche Nicola, il quale sembrerebbe aver avuto anche lui dei rapporti ravvicinati con la dama e potrebbe essersi messo d’accordo con lei. Il ragazzo, però, ha deciso di replicare sui social in modo da chiarire, una volta per tutte, la vicenda. Nicola ha palesato di non essere mai andato a letto con la donna in questione e non solo. (Continua dopo la foto)

Lo sfogo di Nicola Mazzitelli

Nel suo sfogo dopo la puntata di Uomini e Donne, Nicola ha anche detto che, se avesse voluto, sarebbe potuto andare oltre con Valentina in quanto è una donna facile. Inoltre, il cavaliere ha sbottato contro quelli che per quindici giorni lo hanno infangato. Prima della messa in onda della puntata, infatti, in molti credevano che l’uomo con cui la dama si fosse messa d’accorso fosse proprio Mazzitelli.

Tuttavia, si è scoperto che l’uomo in questione fosse Costantino, pertanto, il protagonista dello sfogo ha esortato tutte le persone che hanno fatto insinuazioni contro di lui a vergognarsi. Per tutti questi giorni, lui è stato davvero male, in quanto non poteva difendersi dato che la puntata in questione non era ancora andata in onda. Ora, però, si è voluto finalmente liberare del peso che ha portato con sé per settimane.