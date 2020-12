Uomini e Donne, anticipazioni venerdì 11 dicembre: Armando mollato al tavolo, Matteo col piede rotto

Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Siamo arrivati all’ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne. Una programmazione ridotta a causa del ponte dell’Immacolata. Ricordiamo che molto presto lo storico dating show ideato e condotto da Maria De Filippi si fermerà ancora una volta ma per 15 giorni per via delle feste natalizie.

Nel frattempo, il numeroso pubblico di Canale 5 avrà modo, dopo lo sceneggiato iberico Una Vita Acacias 38, di godersi un altro appuntamento, il terzo settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios ? Per tutti gli spoiler dettagliati forniti dal noto portale Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono over: Armando Incarnato discute con Lucrezia, il motivo

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, rivelano che Armando Incarnato in settimana è uscito con Lucrezia. Durante l’esterna, però, i due hanno avuto una forte discussione perchè al Self service dove hanno mangiato mancava il vino. A quel punto la dama si è alzata per andarlo a chiedere ad un ragazzo della reception che si è offerto di accompagnarla a comprarlo al negozio di alimentari vicino all’albergo.

L’imprenditore napoletano in studio spiegherà di essersi è arrabbiato per essere rimasto da solo al tavolo. Di conseguenza, l’opinionista Gianni Sperti gli darà del retrogrado ma lui insisterà dicendo che ha trovato irrispettoso andarsene senza dirgli nulla e per giunta con uno sconosciuto.

Trono classico: Matteo infortunato, Sophie scarta Antonio per l’esterna

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, svelano anche che Sophie Codegoni in settimana è uscita con Giorgio e Matteo. Quest’ultimo, però, in studio si presenterà con le stampelle perchè si è rotto un piede. La tronista si mostrerà molto contenta delle due esterne, dicendo di essersi trovata molto bene con entrambi. In primis, la 19enne non ha portato in esterna Antonio ma Matteo.

La ragazza ha detto che nonostante sia ‘cucciolone‘ le piace stare con lui e lo sta riscoprendo. Nell’esterna il corteggiatore le ha fatto vedere dei filmati in cui si mostra quotidianamente com’è, ovvero con i propri familiari e nella vita di tutti i giorni. Tale gesto è piaciuto molto alla giovane. Poi è uscita con Giorgio, quindi a rimanere a casa è stato Antonio. Sarà scartato per la scelta?