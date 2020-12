Luciana Littizzetto denunciata da Wanda Nara: “Dovrà risponderne in tribunale”

Dagospia sgancia una bomba su Littizzetto e Nara

Negli ultimi giorni Luciana Littizzetto è finita al centro delle polemiche. Tutto è partito da domenica scorsa, quando nel suo spazio a Che Tempo Che Fa la comica torinese ha commentato uno scatto di Wanda Nara completamente svestita in sella ad un cavallo.

Giovedì, il portale Dagospia ha sganciato una bomba mediatica che sicuramente farà discutere, riguardante la procuratrice nonché moglie di Mauro Icardi. “Attenzione! La nota showgirl non avrebbe apprezzato una battuta sul suo conto e avrebbe allertato i suoi legali. Di chi stiamo parlando?”, si legge sul sito di Roberto D’Agostino.

La soubrette argentina vuole querelare la comica piemontese

Ovviamente l’arcano è stato svelato immediatamente. Dagospia stava parlando di Luciana Littizzetto e Wanda Nara. A quanto pare l’ex opinionista del Grande Fratello Vip 4 sarebbe su tutte le furie per le battute fatte dalla comica piemontese nel programma domenicale di Fabio Fazio. Per tale ragione la soubrette argentina ha annunciato querele. La donna ha detto di essere stata vittima di violenza e volgarità da parte della torinese.

“Le prevaricazioni e le violenze non vengono solo dagli uomini, anzi. La violenza e la volgarità non hanno genere. Sono e restano violenza e volgarità. Detto per inciso, a me quella foto piace moltissimo; la cavallerizza è stupenda ed al pomello non avevo nemmeno pensato…se non fosse stato per la casta Lucianina. Nel 2020 troviamo ancora donne del genere. Ovviamente dovrà risponderne giudizialmente”, si legge sul portale di Roberto D’Agostino.

Le battute di Luciana Littizzetto su Wanda Nara

Al momento il popolo del web è spaccato in due, ovvero una parte si è schierata dalla parte di Wanda Nara prendendo le sue difese. Dall’altra invece, gli internauti dicono che le battute della comica a Che Tempo Che Fa sono innocue.

Come accennato prima, tutto è partito domenica sera quando Luciana Littizzetto ha detto: “Ho visto la foto di Wanda. Lei è un’appassionata di cavalli. Si è fatta una foto in sella al suo destriero. Aveva la tenuta da fantino. Tra i due quello più vestito è il cavallo. Quando si dice cavalcare a pelo. Già abbiamo Belen che per mostrare il tinello mette una gamba sul forno e il Lato B sul lavandino. Mi chiedo come è stata issata su: l’hanno messa su a peso, e poi lei si sta tenendo con la sola forza delle unghie e credo, della Jolanda prensile. Spiegami dove è finito il pomello della sella. Secondo me si arpiona in questo modo”.