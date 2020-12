GF Vip, Cristiano Malgioglio avvisa Pierpaolo Pretelli: “La Gregoraci ti ha preso in giro”

Cristiano Malgioglio e Pierpaolo Pretelli hanno una conversazione

Nonostante Elisabetta Gregoraci non sia più una concorrente del Grande Fratello Vip 5 all’interno della casa più spiata d’Italia si continua a parlare di lei. Nelle ultime ore ad esempio, Cristiano Malgioglio ha aspramente criticato Pierpaolo Pretelli per il suo comportamento con la soubrette calabrese. In pratica, il paroliere catanese gli ha fatto capire che l’ex moglie di Flavio Briatore lo ha preso in giro.

“Tu sapevi della sua storia con Briatore. Come mai ti sei innamorato? Non sapevi nemmeno se aveva una relazione fuori con un altro. Non pensi che abbia giocato molto? Ti fa piacere che ti ricorderanno per la sbandata per Elisabetta Gregoraci? Oppure vorresti esserlo per la tua personalità”, ha tuonato l’autore di ‘Gelato al cioccolato’.

Il cantautore dice al 25enne che la Gregoraci lo ha preso in giro

Al Grande Fratello Vip 5 Cristiano Malgioglio ha provato ad aprire gli occhi a Pierpaolo Pretelli. Infatti, rivolgendosi a lui gli ha detto che quando lo ha visto da casa, lui si diceva ‘Ma guarda come è rinc****onito quello‘. Ricordandogli che è un ragazzo molto sensibile e uno che non si vergogna piangere, quando lo ha visto nella sauna con le lacrime agli occhi gli ha fatto tanta tenerezza.

“Ho pensato ‘Ma come è scem0 questo’. Tu non pensi che lei giocava con te? Magari l’ha fatto perché eri diverso dagli altri ragazzi. Lei ti faceva capire che le piacevi molto. Allora quello che mi sento di dire io a questo punto è che lei ha giocato con i tuoi sentimenti. Poi quando faceva i gesti che si sbatteva il petto, quello lo fai a qualcuno fuori”, ha asserito il cantautore siciliano. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Ficcanaso (@ilficcanaso_)

Lo sfogo di Pierpaolo Pretelli

A quel punto Pierpaolo Pretelli ha detto che Elisabetta Gregoraci non gli ha mai fatto capire che era innamorata, ma che c’era solo del trasporto. Quando una donna ti guarda in un modo particolare ti fa capire che vuole essere corteggiata e l’ex Velino di Striscia la Notizia ha letto questo nei suoi occhi.

“Ho preso una cotta perché lei non mi ha mai detto: ‘No, guarda, ti ringrazio ma sappi che da me non avrai mai nulla’. Questa cosa lei la diceva solo in puntata. Tra noi c’era trasporto, chimica, i nostri non erano gli abbracci che si danno agli amici. Questo mi mandava in confusione. Poi in puntata diceva: ‘Siamo solo amici’. Durante il giorno, io capivo altro. Io penso di piacerle”, ha asserito il 25enne romano.

Quest’ultimo la incolpa di non essere stata chiara anche durante le giornate, altrimenti lui avrebbe stoppato immediatamente. Alla fine però, il gieffino ha ammesso di non essere innamorato di Elisabetta.