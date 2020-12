Dayane Mello, furiosa lite con Selvaggia e Giulia: “La gente muore di fame e loro sprecano il cibo” (VIDEO)

Ennesima lite al Grande Fratello Vip 5

La casa del Grande Fratello Vip 5 nelle ultime ore è stato teatro di un’ennesima discussione tra gieffine. Giovedì, infatti, Selvaggia Roma e Giulia Salemi hanno fatto uno scherzo alle sei del mattino svegliando la coinquilina Dayane Mello.

Ovviamente, quest’ultima si è arrabbiata moltissimo perché stava dormendo e nel pomeriggio si è avvicinata alle due donne per avere un faccia a faccia. “Oggi faccio casino. Sai cosa mi hanno fatto? Nell’uniche ore in cui uno può stare in pace tu non mi fai questo, quando voglio dormire. Dopo litigo con tutte e due. Sono entrate entrambe e hanno iniziato ad urlare e ridere”, ha tuonato la modella brasiliana.

GF Vip 5: uno scherzo andato male

Lo sfogo di Dayane Mello al Grande Fratello Vip 5 è stato sentito da Selvaggia Roma e le ha spiegato che era solo uno scherzo. Una burla tra coinquiline e che non c’era nessuna cattiveria di fondo. L’ex compagna di Stefano Sala, però, non ha voluto sentire ragioni ed è partita all’attacco contro l’influencer romana.

“Alle 6 del mattino come vi siete permesse? Io non l’avrei mai fatto. Mi avete svegliata. Che senso ha tutto questo? Mancanza di rispetto, cose di bambina. Smettila di dire le bugie e di dire cavolate. Perché giri la frittata su di me? Ti pare che io urlo e faccio gli scherzi alle 5 del mattino? Mi sono svegliata spaventata, ma vi pare? Hai 24 anni e non si fanno queste cose”, ha tuonato la modella brasiliana. (Continua dopo il video)

La rabbia di Dayane Mello su Selvaggia e Giulia

Ma la rabbia di Dayane Mello nei confronti di Selvaggia Roma e Giulia Salemi. Infatti, la modella brasiliana dopo aver dato della maleducata alle due, ha detto anche: “Dire ‘scusa non succederà mai più’ pretendi di avere ragione. Poi loro hanno sprecato un uovo, non si gioca con il cibo. Io non lo faccio non è da me. La gente muore di fame e Selvaggia e Giulia sprecano uova e zucchine. Che messaggio mandiamo fuori?”, ha affermato l’ex di Stefano Sala. Questa ennesima lite al Grande Fratello Vip 5 ha diviso il pubblico a metà.