Giulia De Lellis ha avuto un lutto? Cuore spezzato, spunta un indizio (FOTO)

In questi giorni, i fan di Giulia De Lellis si stanno molto preoccupando in quanto pare che la ragazza abbia subito un lutto. Al momento lei non ha dato spiegazioni di quanto accaduto, ma si è limitata semplicemente a condividere l’immagine di un cuore spezzato.

Alcune pagine di gossip che la seguono con ammirazione e devozione, però, hanno ritenuto che il motivo del gesto di Giulia abbia a che fare con un problema familiare e non con la situazione sentimentale. Vediamo i dettagli.

Il possibile lutto di Giulia De Lellis

Giulia ha pubblicato l’immagine di uno sfondo nero con al di sopra un cuore spezzato. I fan che la seguono, allora, hanno cominciato a fare delle supposizioni in merito a ciò che potrebbe esserle accaduto. In un primo momento si è fatto un riferimento alla sua vita sentimentale, che in questo periodo è più animata del solito. La ragazza, infatti, sembrerebbe essere fidanzata con un certo Carlo. I due, però, si mostrano con difficoltà insieme sui social.

Per tale motivo, l’Instagram Storie pubblicata dalla ragazza è stata interpretata come un voler manifestare dispiacere per la fine della loro relazione. Ad ogni modo, la verità sembra essere un’altra. Alcuni fan di Giulia De Lellis, infatti, hanno diffuso la notizia secondo la quale la ragazza avrebbe subito un lutto familiare. Al momento, però, lei non ha dato né conferma né smentita di queste affermazioni. (Continua dopo le foto)

La questione di Dubai

Sul profilo Instagram di Giulia De Lellis non è stata fatta alcuna menzione all’ipotetico lutto, anzi. L’influencer è appena tornata da Dubai per degli impegni lavorativi di cui ha fatto parte anche il suo fidanzato. Sui suoi social, quindi, non sta facendo altro che pubblicare contenuti inerenti questo viaggio. Anche su tale vicenda è scoppiato un bel polverone. Una volta rientrata in Italia, infatti, la protagonista avrebbe dovuto fare la quarantena, ma così non è stato.

Lo stesso giorno di rientro, infatti, è andata in giro per altri lavori. I fan, allora, l’hanno accusato di aver violato le disposizioni governative in materia, ma lei ha fatto un chiarimento. La dama ha detto che se si sta al di fuori dell’Italia per un massimo di circa 120 ore non è necessario fare la quarantena. Tuttavia, risulta imprescindibile la necessità di fare un tampone. Lei lo ha fatto ed è risultata negativa.