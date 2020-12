Francesco Oppini a Casa Chi: il vero motivo per cui è uscito e la bomba su “Mini Tommaso” (VIDEO)

Francesco Oppini si è lasciato andare ad una lunga intervista con Casa Chi. I giornalisti del magazine di Alfonso Signorini hanno rivolto parecchie domande al protagonista, il quale non ha risparmiato risposte alquanto mirate.

Nello specifico, si è parlato del vero motivo per cui ha lasciato il GF Vip, del suo rapporto con Cristina e della possibilità di fare un figlio prima del previsto e del suo rapporto con alcuni protagonisti della casa.

Il motivo per cui Francesco Oppini ha lasciato il GF Vip

Nel corso dell’intervista con Casa Chi, Francesco Oppini ha sviscerato moltissimi argomenti relativi la sua vita privata e la sua partecipazione al GF Vip. In primo luogo, i giornalisti gli hanno chiesto se sia vera la bomba inerente il fatto che vuole fare un figlio quanto prima e che gli piacerebbe chiamarlo Tommaso. Francesco, allora, ha confermato ed ha detto che sia lui sia la sua fidanzata sono alquanto indirizzati verso questa decisione. Inoltre, pare che si siano messi già all’opera per dare alla luce un figlio il più presto possibile.

In seguito, Oppini ha svelato che dietro la decisione di lasciare il GF Vip ci sarebbe una volontà ben precisa. Il protagonista ha detto di aver voluto lanciare un messaggio fortissimo a tutti i suoi coinquilini, ovvero, quello di essere sicuri delle proprie decisioni. Fin dal primo momento, lui aveva asserito che sarebbe andato via, pertanto, non gli sembrava corretto tirarsi indietro all’ultimo. Inoltre, ci ha tenuto a precisare che dietro questa decisione non si cela affatto Alba Parietti. (Continua dopo il video)

Altre confessioni a Casa Chi

Per confermare queste dichiarazioni, Francesco ha ammesso che la donna gli avrebbe potuto comunicare il lutto subito ad ottobre se avesse voluto far tornare suo figlio a casa, invece non lo ha fatto neppure tre giorni prima dell’effettiva uscita del concorrente. Francesco Oppini, poi, a Casa Chi ha rivelato anche di aver sempre declinato l’invito a partecipare a Temptation Island in quanto non vuole spettacolarizzare i suoi sentimenti, specie perché Cristina è una persona molto riservata.

Infine, Oppini ha speso qualche parola anche in merito ai suoi ex coinquilini. Di Dayane ha detto di non reputarla una persona cattiva, tuttavia, ha dato luogo ad un percorso un po’ ambiguo e contraddittorio. In merito a Stefania, invece, in alcune occasioni l’ha definita un po’ calcolatrice e stratega, ma solo per quanto riguarda le dinamiche di gioco e non la vita privata.