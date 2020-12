Mattino 5, scoop su Elisabetta Gregoraci: il vero motivo per cui è finita con Bettuzzi e il retroscena su Coletti (VIDEO)

La vita sentimentale di Elisabetta Gregoraci è stata oggetto di discussione della puntata dell’11 dicembre di Mattino 5. Gli ospiti in collegamento con Federica Panicucci hanno fatto delle confessioni inattese in merito al travagliato passato della showgirl.

Nello specifico, si è molto parlato del suo ex Francesco Bettuzzi e del suo ipotetico flirt attuale Stefano Coletti. Il paparazzo Andrea Franco Alajmo ha rivelato di essere in possesso di prove che decreterebbero quelli che sono stati i reali motivi della fine della storia con il primo e non solo.

Il motivo della rottura tra Elisabetta Gregoraci e Bettuzzi

Nel corso della puntata odierna di Mattino 5 si è parlato anche dei vecchi e nuovi amori di Elisabetta Gregoraci. Il primo personaggio ad essere tirato in ballo è stato Francesco Bettuzzi. La showgirl, durante la sua ospitata nello studio del GF Vip, ha confessato di essere stata molto innamorata di quest’uomo. La relazione, però, sarebbe finita per colpa di lei in quanto il rapporto era contraddistinto da troppe discussioni e incomprensioni. A distanza di un po’ di giorni da queste rivelazioni, però, è spuntata un’altra verità.

Il paparazzo Alajmo ha detto di sapere che, in realtà, dietro la rottura tra i due ci sarebbe una fortissima gelosia da parte della Gregoraci. La donna pare non sia riuscita a sopportare il peso di questa situazione e sarebbe crollata. I due, quindi, si sarebbero lasciati a causa della gelosia. In seguito, sono emerse delle novità anche per quanto riguarda il presunto flirt con Stefano Coletti. (Clicca qui per il video)

Retroscena su Coletti a Mattino 5

Alaimo ha chiarito che tutti i suoi informatori gli hanno confessato che Elisabetta e Stefano sono riconosciuti come una coppia a tutti gli effetti a Montecarlo. Lui è in possesso di scatti che li ritrarrebbero in atteggiamenti romantici anche se nessuno è mai riuscito ad immortalare un bacio vero e proprio. Ad ogni modo, durante la puntata di Mattino 5, sono stati pubblicati anche degli screenshot in cui Bettuzzi risponde a delle domande su Elisabetta Gregoraci.

Il surfista ha commentato le dichiarazioni fatte dalla showgirl in puntata ed è sembrato essere d’accordo con lei. In seguito, ha svelato di non nutrire più nessun sentimento per la donna, pertanto, chiunque sperava in un ritorno di fiamma dovrà accantonare l’idea. Infine, il protagonista ha commentato anche le pesanti insinuazioni di Magli ed ha ammesso di reputare davvero fuori luogo il suo modo di fare.