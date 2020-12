Uomini e Donne, Nicola Mazzitelli interviene dopo la puntata: ‘Infangato, non ho mai sfiorato quella donna’

Dopo quello che è emerso in puntata su Valentina e Nicola il cavaliere ha voluto dire la sua verità sui social. Ecco la sua versione dei fatti.

Uomini e Donne: Valentina smascherata in studio

Nella puntata di Uomini e Donne che è andata in onda giovedì 10 dicembre, Maurizio ha smascherato Valentina. Lei si faceva portavoce della verità ma il cavaliere ha portato dei messaggi di lei e Costantino in cui era chiaro che i due si erano messi d’accordo su cosa dire in trasmissione. Infatti, hanno avuto rapporti intimi la prima volta che si sono visti ma poi al centro studio hanno raccontato di aver guardato un film.

Non solo, ma poi sia Maurizio che Armando hanno detto di sapere che lei si sentiva con Nicola Mazzitelli, assente da un po’ dallo studio per Covid, e che tra i due c’era una specie di accordo. Valentina aspettava il ritorno di Nicola per uscire con lui e lasciare Maurizio che a quanto pare non le è mai piaciuto. Infatti, Valentina ha ammesso che lei approccia gli uomini avendo rapporti intimi anche all’inizio, ma con Maurizio è sempre stata sulle sue.

Ovviamente Maria De Filippi ha detto che la redazione e lei stessa se ne faranno una ragione per le bugie dette e le verità nascoste. Ma Valentina non può ergersi a paladina della verità perchè “chi mente una volta lo fa dieci” e tutta la situazione è stata piuttosto imbarazzante. Ma Nicola è intervenuto sui social per raccontare la sua verità.

Nicola non ci sta: la sua verità

Dopo la puntata Nicola ha fatto una serie di Instagram Stories in cui ha detto la sua verità. Innanzitutto il cavaliere ha detto di essere stato infangato sui social per giorni, ma la verità è che lui ha visto Valentina l’ultima volta il 27 e poi ha comunicato alla redazione che non avrebbe più avuto intenzione di vederla e sentirla. Poi ha contratto il Covid e lo ha avuto per tre settimane.

Ad oggi lavora in gelateria e la situazione non gli permette di andare in studio a Uomini e Donne. Ma colui che ha avuto rapporti con Valentina e accordi con lei è stato Costantino non lui. Tra loro non c’è stato nulla: “Non ci sono messaggi, io quella donna non l’ho neanche sfiorata ed è emerso quello che dicevo all’inizio su di lei“.