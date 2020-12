Amici 20, anticipazioni 12 dicembre: Arianna si ribella a Rudy Zerbi, due eliminazioni e un colpo di scena

La puntata che andrà in onda sabato 12 dicembre è già stata registrata. Ecco tutto quello che è successo

Amici 20, anticipazioni: due eliminazioni con colpo di scena

Grazie alle talpe presenti in studio, siamo già in grado di sapere con largo anticipo dalla messa in onda di sabato 12 dicembre di Amici 20 che cosa è successo. La pagina Amici News ha riportato quanto segue.

Letizia ha affrontato la sfida con Enula e ha perso. La seconda sfida ha coinvolto il ballerino Riccardo contro Tommaso, ballerino apprezzato da tutte e tre le professoresse di ballo. Riccardo ha perso ma prima della sfida Lorella Cuccarini aveva consegnato una busta a Maria De Filippi in cui esprimeva la sua volontà di voler tenere ugualmente Riccardo e che avrebbe occupato il sedicesimo banco della classe.

Arianna lascia Rudy Zerbi

Nelle ultime puntate abbiamo visto che Rudy Zerbi ha tolto momentaneamente la maglia ad Arianna, colpevole di non impegnarsi e di non fare passi avanti. Nella registrazione di giovedì 10 dicembre pare che ci sia stata l’ennesima lunga discussione su di lei e che la vocal coach Raffaella sia entrata di nuovo in studio. L’insegnante ha detto di non voler più lavorare con lei perchè non si impegna e non fa passi avanti.

A questo punto Arianna ha deciso di non essere più seguita da Rudy Zerbi e di passare nella squadra di Arisa. Quest’ultima aveva già espresso la volontà di seguirla per poterle dare brani più consoni alla sua vocalità e capire come fare per spronarla di più per non sprecare il suo talento.

Esibizioni e ospiti

L’ospite della nuova puntata di Amici 20 è stata Giordana Angi che ha cantato il suo nuovo inedito. I ragazzi si sono esibiti uno ad uno per riconfermare il loro posto all’interno del programma. Samuele ha ballato una coreografia di Veronica Peparini e Alessandra Celentano lo ha definito un artista. Maria De Filippi ha letto al ragazzo una lettera del padre. Riccardo e Rosa si sono esibiti in un passo a due.

Giulia ha potuto esibirsi due volte grazie a Tim. Anche Martina, Aka7even, Evandro, Kika, Leonardo, Esa e Sangiovanni sono stati riconfermati. Raffaele ha presentato un nuovo inedito che è stato molto apprezzato. Non solo, ma Deddy ha incontrato il favore di Michele Canova che produrrà un suo inedito. Nessuno è stato messo in dubbio o in sfida per il momento.