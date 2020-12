GF Vip, Filippo Nardi, Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini ai ferri corti: brutto gesto in albergo

Durante la puntata di Mattino 5, Biagio D’Anelli ha sganciato una bomba sui futuri concorrenti del GF Vip Filippo Nardi, Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini. I tre protagonisti entreranno nella casa nella puntata dell’11 dicembre. A quanto pare, però, tra i tre sembra ci siano stati degli alterchi.

L’opinionista ha rivelato che, durante il loro isolamento in hotel prima di entrare in casa, c’è stato un episodio che ha sollevato non poche polemiche. Si tratterebbe di un gesto poco garbato da parte dell’ex volto di Uomini e Donne.

Lo screzio tra Filippo, Samantha e Sonia prima del collegamento col GF Vip

A un passo dal loro ingresso nella casa del GF Vip, pare che Filippo, Samantha e Sonia abbiano avuto un alterco. Secondo quanto riportato da Biagio D’Anelli, sembra che la Lorenzini abbia commesso un gesto sgarbato nei confronti dei due futuri coinquilini. Tutto sarebbe cominciato poco prima del collegamento dei tre protagonisti con Alfonso Signorini. Prima che partisse la videochiamata, infatti, sembra che Samantha e Filippo abbiano provato a mettersi in contatto con l’influncer per presentarsi e chiacchierare un po’.

La ragazza, però, pare abbia declinato l’invito snobbando completamente la richiesta dei due Vip. I due sembrerebbero essere rimasti molto male del comportamento della fanciulla. Questo avvenimento, dunque, potrebbe dare luogo a delle dinamiche parecchio movimentate all’interno della casa. Durante la convivenza, infatti, i Vip potrebbero tirare fuori la vicenda sollevando un polverone.

La rissa tra Nardi e Robbie Williams

Oltre che parlare del possibile screzio tra Samantha, Filippo e Sonia, però, a Mattino 5 è emerso anche un altro inaspettato retroscena su uno dei tre futuri concorrenti del GF Vip. Nello specifico, infatti, sembra che Nardi abbia avuto una rissa con Robbie Williams dietro le quinte di una precedente edizione del Festivalbar. Stando a quanto emerso, pare che il motivo dello screzio sarebbe una donna contesa da entrambi.

Voci di corridoio hanno rivelato che il cantante sia stato mantenuto da alcune persone presenti in quanto, non appena scrutato Filippo, avrebbe provato ad aggredirlo. Ricordiamo che Nardi non è noto certamente per il suo carattere tranquillo. Nella sua precedente partecipazione al reality show di Canale 5, infatti, ebbe un litigio molto alterato con la produzione del GF in quanto non gli inviavano in casa le sue sigarette. A quanto pare, i prossimi giorni in casa, quindi, si prospettano parecchio agitati.