Il Paradiso delle signore trama 15 dicembre: Giuseppe svela cosa gli è successo, Agnese prende una decisione

Nella puntata di martedì 15 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che Giuseppe Amato avrà un faccia a faccia con tutta la famiglia. L’uomo proverà a fare finta di nulla ma i presenti non glielo consentiranno. Il protagonista, dunque, dovrà spiegare per quale motivo è stato assente per così tanto tempo.

Armando e Agnese, intanto, si troveranno ad avere un confronto molto interessante durante il quale la donna rivelerà al magazziniere le sue intenzioni. Al grande magazzino, invece, l’iniziativa delle ceste regalo si rivelerà un grande successo.

Trama 15 dicembre: il confronto tra Giuseppe e la famiglia

La trama della puntata del 15 dicembre del Paradiso delle signore rivela che la famiglia Amato sarà completamente spiazzata dal ritorno di Giuseppe. I presenti non riusciranno a capacitarsi di quanto accaduto e non potranno fare a meno di inondare di domande il protagonista. I più provati saranno, chiaramente, Agnese e Armando. Specie quest’ultimo comincerà a temere che la donna possa cambiare nei suoi confronti a seguito del ritorno di suo marito. A tal proposito, i due avranno un dibattito.

Durante tale conversazione, la sarta rivelerà al magazziniere di non avere nessuna intenzione di fare un passo indietro nei suoi confronti. Il ritorno di Giuseppe, seppur l’abbia turbata parecchio, non ha minimamente scalfito i sentimenti che nutre verso Armando. Questo chiarimento, ovviamente, farà tirare un sospiro di sollievo al protagonista. Ad ogni modo, Giuseppe dovrà affrontare tutta la famiglia.

Vittorio prende una decisione al Paradiso delle signore

Tutti i membri, infatti, saranno parecchio provati per quanto accaduto. Il nuovo arrivato, dunque, racconterà ai presenti i motivi che lo hanno spinto a stare lontano da casa per tutto questo tempo. L’unico a non avere risentimenti nei confronti dell’uomo sarà Rocco. Tutti gli altri, invece, specie Agnese, non riusciranno a perdonarlo facilmente. Su di un altro versante, invece, nella puntata del 15 dicembre del Paradiso delle signore, vedremo che Luciano proporrà a Federico di trascorrere le festività natalizie con lui, Clelia e Carlo.

Il giovane, però, non sarà in grado di dare una risposta definitiva all’uomo che ha sempre creduto fosse suo padre. Al grande magazzino, intanto, le Veneri saranno impegnate nel nuovo progetto ideato da Vittorio. L’idea di regalare dei cesti pieni di prodotti prelibati si rivelerà un grande successo. Proprio per tale motivo, il direttore dello shopping center prenderà la decisione di prolungare tale iniziativa.