Oroscopo 12 dicembre 2020: nuove opportunità per Bilancia, pazienza in amore per Gemelli

L’Oroscopo del 12 dicembre 2020 esorta i Gemelli ad avere pazienza in amore in quanto questo non è tra i periodi più brillanti. I Bilancia, invece, avranno buone opportunità lavorative.

Previsioni 12 dicembre da Ariete a Vergine

Ariete. I nati sotto questo segno si accingono a vivere un momento di importanti valutazioni. Sia dal punto di vista personale sia professionale dovete prendere delle decisioni. Cercate di essere razionali e di non lasciarvi sopraffare dall’impulso.

Toro. I nati sotto questo segno attraverseranno un fine settimana un po’ agitato. Cercate di mantenere la calma e di evitare di riversare sul partner le vostre frustrazioni e i problemi personali. In campo lavorativo, invece, è opportuno fare una scelta, non fate il passo più lungo della gamba.

Gemelli. Momento molto fortunato per quanto riguarda il lavoro. In questo periodo sono favoriti i nuovi inizi, pertanto, se siete alla ricerca di un nuovo impiego, datevi da fare. In campo sentimentale, invece, l’Oroscopo del 12 dicembre vi esorta ad avere pazienza, arriveranno tempi migliori.

Cancro. Se dal punto di vista economico risentirete di qualche difficoltà in questo periodo, lo stesso non può dirsi per quanto riguarda la sfera amorosa. Questi sono giorni molto fortunati, pertanto, non rendeteli vani. Dedicatevi un po’ di più ai vostri affetti e al vostro partner.

Leone. I nati sotto questo segno continueranno ad accumulare un po’ di nervosismo. Forse la vita che state conducendo non vi rende appagati e questo è frustrante. Invece di prendervela con le persone che vi vogliono bene, cercate di fare qualcosa di concreto per cambiare le cose.

Vergine. Sono favoriti i confronti. Se avete avuto delle discussioni di recente, approfittate della giornata odierna per risolvere eventuali questioni in sospeso. Dal punto di vista lavorativo, invece, potreste mostrare una certa insofferenza. Cercate di mantenere la calma.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Per molti Bilancia è giunto il momento di gettarsi il passato alle spalle e di voltare pagina. Non abbiate remore, se una situazione vi ha fatto stare male, è giusto che l’abbiate interrotta. Il fine settimana si prospetta molto interessante sul fronte lavoro. Tenete gli occhi ben aperti.

Scorpione. Oggi si prospetta per voi una giornata all’insegna delle emozioni e delle pulsioni. Se siete single, però, prestate attenzione ai cosiddetti fuochi di paglia. Dal punto di vista professionale, invece, siete molto sospettosi e farete molta fatica a fidarvi delle persone che vi stanno intorno.

Sagittario. In questo periodo siete particolarmente pieni di voi stessi. Questo potrebbe portarvi a sottovalutare le esigenze delle persone che vi sono accanto. Cercate di essere meno logorroici e di ascoltare un po’ di più. In campo lavorativo, invece, sono favoriti i nuovi inizi.

Capricorno. L’Oroscopo del 12 dicembre esorta i nati sotto questo segno a prepararsi. Presto la vostra vita verrà sconvolta da un cambiamento radicale. Esso potrebbe riguardare sia la sfera personale sia professionale. Non è escluso che possiate dare luogo ad un trasferimento o a un cambio di lavoro.

Acquario. Giornata positiva e produttiva per i nati sotto questo segno. Tutto quello che farete oggi avrà dei risvolti positivi, pertanto, fate quante più cose è possibile. Dal punto di vista professionale, invece, avrete molta voce in capitolo in questo periodo, approfittate della situazione per avanzare qualche richiesta in più.

Pesci. In questo momento non dovete dare nulla per scontato. Prestate attenzione alle persone che vi circondano, in quanto sarete molto portati a lasciarvi condizionare dal loro punto di vista. Per tale motivo, prendete le distanze da coloro i quali non reputate sinceri al 100%.