GF Vip, Cristiano Malgioglio sbotta contro Maria Teresa Ruta: “Sembri pazza”

Cristiano Malgioglio riprende Maria Teresa Ruta

Senza ombra di dubbio Maria Teresa Ruta una delle protagoniste assolute di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Anche se il pubblico sa casa è gran parte degli inquilini del reality show di Canale 5 la amano molto per la sua simpatia, spesso in casa malumori a causa della sua particolare risata.

Qualche ora fa, infatti, a riprendere la madre di Guenda Goria ci ha pensato l’ultimo arrivato Cristiano Malgioglio. Il paroliere siciliano si è arrabbiato con la nota conduttrice dicendole davanti a tutti di non condividere certi atteggiamenti che ha nell’appartamento più spiato d’Italia. In pratica, il caro amico di Barbara D’Urso le ha fatto capire di non gradire la sua stravaganza: “Ridi, ridi, parli di tutto. Non posso fare una colazione tranquillo, divento isterico”.

Il cantautore siciliano non sopporta la risata della conduttrice

Chi segue il Grande Fratello Vip 5 sin dall’inizio sa perfettamente che Maria Teresa Ruta riesce ad animare le giornate dei coinquilini grazie a dei balli e soprattutto la sua famosa risata che spesso porta agli altri a sorridere con lei. Di recente, però, Cristiano Malgioglio si è mostrato abbastanza infastidito dal comportamento dell’ex moglie di Amedeo Goria.

Il paroliere catanese, infatti, si è rivolto alla diretta interessata con la seguente domanda: “Perchè parli in continuazione?”. A questo punto il 60enne in modo scherzoso, ha mosso una critica nei confronti della nota conduttrice: “Sembri un 78 giri, come un disco che mi regalò mio padre che si bloccava sempre”.

Cristiano Malgioglio bacchetta Maria Teresa Ruta

Ma lo sfogo di Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip 5 contro Maria Teresa Ruta non è terminato qui. Infatti, quando quest’ultima non ha replicato perché non è scoppiata a ridere, il paroliere catanese oltre a ribadirle che dovrebbe parlare di meno ha detto anche: “Sembri una pazza, sembri il fantasma dell’ opera”.

In conclusione l’inquilina della casa più spiata d’Italia si è scambiata un abbraccio affettuoso con il 60enne. Inoltre, la donna gli ha promesso che da ora in avanti metterà in pratica il suo consiglio. Ci riuscirà? Subito dopo il cantautore siculo ha parlato della sua vita privata e per quale ragione non festeggia il Santo Natale e non mangia il panettone da diversi anni.