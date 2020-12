Barbara D’Urso sfrattata dalla domenica pomeriggio? Maurizio Costanzo il sostituito (RUMORS)

Maurizio Costanzo torna con Buona Domenica? L’indiscrezione

In edicola è presente il nuovo numero del periodico Vero. Nella popolare rivista è riportata una clamorosa indiscrezione che riguarda il futuro professionale di Maurizio Costanzo. A quanto pare il giornalista romano che ha dato poco terminato il Maurizio Costanzo Show, stia lavorando in gran segreto ad uno speciale di Buona Domenica. Ricordiamo che tale format del pomeriggio domenicale di Canale 5 ha fatto compagnia a milioni di telespettatori di Canale 5 per diversi anni.

Un contenitore che nel tempo ha costo a presenza di Luca Laurenti, Paola Barale, Laura Freddi, Roberta Capua, Fiorello, Claudio Lippi e tanti altri ancora. Ma lo scoop del settimanale non è terminato qui, infatti sembra che dietro a questo speciale potrebbe esserci anche un ritorno del programma nei palinsesti della rete ammiraglia Mediaset già della prossima stagione televisiva.

Barbara D’Urso e Domenica Live sostituiti da Maurizio Costanzo?

Se Maurizio Costanzo tornerà con la sua storica Buona Domenica, che fine farà Barbara D’Urso con la sua Domenica Live? Ricordiamo che di Live ci è rimasto solo il titolo visto che da un paio d’anni, ovvero quando conduce anche Live Non è la D’Urso, il format viene registrato il sabato.

C’è da dire che la stessa conduttrice napoletana, in una recente intervista rilasciata al periodico Oggi, ha confessato di aver pensato inizialmente che stare dieci ore filate in video la domenica siano un davvero troppe. Di conseguenza, I vertici del Biscione prenderanno sul serio la possibilità di sostituire Lady Cologno con il marito di Maria De Filippi? Staremo a vedere.

Resta a testa negli ascolti tra Pomeriggio Cinque e La vita in diretta

In attesa di capire se l’indiscrezione lanciata dalla rivista Vero sia fondata, nelle ultime ore Barbara D’Urso si è ripresa la leadership del pomeriggio. Infatti, Pomeriggio Cinque giovedì è riuscito ad ottenere nella prima parte quasi il 16% di share, mentre nella seconda un punto percentuale in meno.

Mentre nella concorrenza, ovvero La vita in diretta di Alberto Matano ha ottenuto il 15.40% di share. In pratica da qualche tempo a questa parte i due contenitori televisivi, uno di Canale e l’altro di Rai Uno, sono testa a testa dal punto di vista dei dati Auditel.