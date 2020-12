Uomini e Donne, la mamma di Davide svela retroscena sulla loro famiglia: “Non è stato semplice”

La mamma di Davide Donadei è stata raggiunta dai giornalisti del magazine di Uomini e Donne ed ha rilasciato un’intervista molto approfondita su suo figlio. La donna ha commentato l’esperienza del giovane nel programma e poi ha parlato anche del difficile trascorso familiare.

Come tutti i fan del programma sanno, Davide proviene da una famiglia alquanto particolare, in quanto suo padre si è reso protagonista di comportamenti ostili alla legge. Per tale motivo, il giovane è cresciuto senza una figura paterna stabile.

Le confessioni della mamma di Davide sulla famiglia

Nel corso dell’intervista con Uomini e Donne magazine, la mamma di Davide Donadei si è aperta ed ha rivelato retroscena inediti sulla sua famiglia. In particolare, ha specificato che è stato parecchio difficile crescere i suoi figli da sola senza suo marito. Ad ogni modo, la donna ha ammesso che deve ringraziare la sua famiglia per esserle stata sempre accanto. Specie sorelle e nipoti hanno fatto di tutto affinché non le mancasse nulla.

Con tanto impegno e sacrificio, la signora Anna Rita è riuscita ad allevare degli splendidi figli. In particolar modo, di Davide ha detto che è sempre stato un bambino molto attivo e un po’ monello. Allo stesso tempo, però, era dolce e generoso, qualità che continuano a fare parte della sua personalità. A tal proposito, ha detto che è un ragazzo genuino e un po’ furbetto con le ragazze.

Il consiglio alle corteggiatrici del tronista di Uomini e Donne

Nello specifico, la mamma di Davide ha detto che il tronista di Uomini e Donne è sempre stato un rubacuori. In merito al percorso del giovane nel talk show di Maria De Filippi, invece, la protagonista dell’intervista ha ammesso di avere una preferenza tra Chiara e Beatrice che, tuttavia, non vuole rivelare. Il motivo sta nel fatto che non vuole influenzare in nessun modo il percorso del ragazzo.

Alle due corteggiatrici, poi, ha voluto dare un consiglio, ovvero, quello di viversi questa esperienza nel modo più naturale e spontaneo possibile. Nell’intervista, poi, è intervenuto anche Danilo, fratello di Davide. Il giovane ha confermato le parole di sua madre e poi ha dato un suo personale consiglio a Chiara e Beatrice. Danilo ha esortato le due fanciulle a portare pazienza. Se talvolta Davide ha degli scatti inappropriati è semplicemente perché sta soffrendo molto a causa della lontananza da casa.

https://www.instagram.com/p/CIp0QSPhtBf/?hl=it