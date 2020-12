Uomini e Donne spoiler oggi pomeriggio: Marianna se ne va, Gemma si getta l’acqua addosso

Gli spoiler della puntata del 14 dicembre di Uomini e Donne rivelano che Gianluca avrà un confronto con Marianna in cui le comunicherà di non provare nulla per lei. Armando, invece, verrà accusato di essere un retrogrado a causa di un avvenimento accaduto in esterna con Lucrezia.

La puntata, poi, si concluderà con una sfilata delle donne durante la quale Gemma darà luogo ad una performance davvero esilarante. Nello specifico, la dama si getterà un secchio d’acqua addosso.

Spoiler oggi: la scelta di Marianna e la lite tra Armando e Lucrezia

Oggi pomeriggio a Uomini e Donne ne vedremo delle belle secondo gli spoiler de Il Vicolo della news. La scorsa puntata si è conclusa con Maria che ha chiesto a Gianluca di sedere al centro dello studio per conoscere nuove corteggiatrici. Successivamente, il giovane avrà un dibattito con Marianna. In tale occasione, le dirà di non essere interessata a lei a tal punto da proseguire l’esperienza. Per tale motivo, la ragazza andrà via dal programma. Successivamente, invece, si tornerà a parlare di Armando.

Incarnato sta frequentando Lucrezia, ma con lei non stanno mancando degli screzi parecchio accesi. La donna, in primo luogo, non gradirà il fatto che il napoletano stia chiedendo il numero anche di altre dame del parterre. In secondo luogo, però, a generare il caso tra i due è stato un gesto della Comanducci durante una delle ultime esterne che hanno trascorso insieme.

Gemma spiazza durante la sfilata di Uomini e Donne

I due sono andati a cenare in un self service. Durante il pasto, però, si sono accorti che mancasse del vino. A quel punto, allora, lei ha chiesto ad un tizio presente nella reception di spiegarle dove poter reperire una bottiglia. Il giovane, allora, si è offerto di accompagnarla e i due si sono allontanati da soli. Armando è rimasto profondamente deluso dal comportamento della dama al punto che in puntata si scaglierà contro di lei.

In difesa della fanciulla, però, arriverà Gianni, il quale dirà al cavaliere di essere davvero troppo all’antica. Secondo gli spoiler, l’ultimo momento della puntata verrà dedicato ad una sfilata. Gemma darà luogo ad un’esibizione molto sensuale incentrata su Flashdance. Al termine della performance si getterà dell’acqua addosso. La dama prenderà moltissimi 10 e la standing ovation del pubblico. Infine, inviterà Maurizio a cena dopo la registrazione e gli farà capire palesemente di voler andare oltre. Lui non disdegnerà l’ipotesi.