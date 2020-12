Elisabetta Gregoraci delusa da Pierpaolo Pretelli, che dopo la diretta sbotta: “Adesso sto meglio, mi sono tolto un peso” (VIDEO)

Pierpaolo Pretelli felice dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci

Lunedì scorso Elisabetta Gregoraci ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 5 per poter riabbracciare il figlio Nathan Falco. In tanti si aspettavano che Pierpaolo dopo l’uscita della soubrette calabrese sarebbe crollato, e invece così non è stato.

A differenza di Tommaso Zorzi che è stato male per l’addio di Francesco Oppini, l’ex Velino di Striscia la Notizia si è divertito moltissimo legandosi molto a Cristiano Malgioglio e il rampollo meneghino. Durante la diretta del venerdì su Canale 5, il 25enne romano ha vuotato il sacco e ha addirittura attaccato l’ex moglie di Flavio Briatore. Per quale motivo?

Confronto tra il 25enne e la soubrette calabrese

Durante la puntata del venerdì, Pierpaolo Pretelli ha sbottato al Grande Fratello Vip 5. Il 25enne romano ha detto di essersi liberato. “C’era un condizionamento quando tu eri vicino a me. Ho sofferto e non sono stato bene, adesso mi sono ripreso. Con te sono sempre stato chiaro, tu con me mai. Tu fai la buona, quella che si è sentita tradita, ma di cosa? Veramente non sei mai stata netta nei pensieri. Dovevi dirmi ‘non c’è trippa per gatti’. Io non capivo perché ero imbambolato”, ha ribadito l’ex Velino di Striscia la Notizia.

Quest’ultimo ha asserito che ora è più lucido perché vede le cose in maniera più razionale, vedo meglio i battiti sul petto e tutto. “Non dire che voglio passare io per vittima, non ci sto. Devi rispettare il mio stato d’animo di ora. Quando eri qui dentro ero condizionato, lo capisci? Tu eri molto confusa, io invece ero chiaro. Mi dicevi che eravamo amici speciali e che volevi tanto baciarmi, non sei mai stata chiara”, ha concluso il gieffino. Ovviamente le sue parole hanno spiazzato e un po’ deluso Elisabetta Gregoraci che non si aspettava una reazione del genere. (Continua dopo il video)

Pierpaolo Pretelli contro Elisabetta Gregoraci

Dopo la lunga diretta su Canale 5, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 Pierpaolo Pretelli ha continuato a parlare di Elisabetta Gregoraci con Maria Teresa e Tommaso Zorzi.

L’ex Velino di Striscia la Notizia ha sbottato cosi: “Mi sono sfogato su di lei, sto meglio. Diciamo che è come se mi sono tolto un peso. Poi a me torna in mente tutto, come gli aerei ‘Roma’, che in realtà è Amore al contrario. Alla fine poi ho capito che lei fuori aveva una persona. Dovevo proprio dire quello che ho detto“.