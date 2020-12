Pupo fa una confessione: “Sono stato infatuato, innamorato di un uomo, Riccardo” (VIDEO)

Alfonso Signorini bacchetta Cristiano Malgioglio

Venerdì sera Alfonso Signorini ha rimproverato Cristiano Malgioglio. Al Grande Fratello Vip 5. Il motivo? Qualche qualche giorno fa il paroliere catanese aveva detto che tra omosessuali non possono esserci amori che durano nel tempo. A quel punto è intervenuto Pupo che inaspettatamente ha fatto una confessione sulla sua vita privata. In pratica, Enzo Ghinazzi ha rivelato di essersi preso una cotta per un ragazzo.

“Negli anni 80 a me è capitato di provare una simpatia particolare per un ragazzo che lavorava con me. Lui faceva il fonico e mi presi un’infatuazione, un amore. Si chiamava Riccardo, in quel momento misi tutto in discussione. Ti confesso che scrissi una canzone per lui, sono cose che possono accadere. Sono etero, eppure è scattata questa cosa con un uomo. Sono cose che accadono davvero”, ha detto l’opinionista del reality show di Canale 5. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nello studio di Cinecittà. (Continua dopo il video)

Pupo rivela di essersi infatuato di un ragazzo

Un po’ di tempo fa, nel corso di una lunga intervista rilasciata al noto magazine musicale Rolling Stone, il cantante Pupo aveva dichiarato di essere un eterosessuale, ma con una parte gay.

In quell’occasione, l’opinionista del Grande Fratello Vip 5 aveva detto: “Cosa penso di diritti gay? A parte le mie esperienze personali, sono stato innamorato di una ragazza lesbica. L’ho accompagnata in un percorso difficilissimo. Ha appena perso la madre, che non ha mai accettato la sua omosessualità. Forse ora si alleggerirà. Anche la sorella della mia compagna Patricia è lesbica”.

L’apertura mentale di Enzo Ghinazzi

Ma le dichiarazioni di Enzo Ghinazzi alla nota rivista Rolling Stone non sono terminate qui. Infatti, il cantante Pupo aveva detto che nella sua lunga carriera artistica ha avuto un sacco di collaboratori gay. L’opinionista del Grande Fratello Vip ha un dialogo e un’apertura.

“Ma ti dirò di più, non ho manco mai escluso che una parte di me fosse tendenzialmente gay. Confesso di essere molto libero, ma ha prevalso la parte etero”, deve a il professionista. Cosa ne penseranno la moglie e l’amante dell’interprete di ‘Gelato al Cioccolato’