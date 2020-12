Andrea Zelletta sbotta dopo la puntata: “Dice che sono un arredo e che faccio il bonaccione per avere regali” (VIDEO)

Andrea Zelletta deluso di Giacomo Urtis

Venerdì sera, al momento dell’eliminazione, il padrone di casa Alfonso Signorini ha domandato ai nominati chi secondo loro avrebbe dovuto lasciare per sempre il Grande Fratello Vip 5. A quel punto sono intervenuti Selvaggia Roma e Andrea Zelletta che hanno fatto il nome di Giacomo Urtis.

Ovviamente il chirurgo dei personaggi famosi si è risentito, per tale ragione ha lanciato delle frecciatine velenose all’ex tronista di Uomini e Donne. Quest’ultimo, però, dopo la la lunga diretta su Canale 5 si è confidato con la coinquilina Stefania Orlando. Andiamo a vedere nello specifico cosa si sono detti i due gieffini.

Andrea Zelletta furioso con il chirurgo dei vip

Parlando con Stefania Orlando al Grande Fratello Vip 5, Andrea Zelletta si è sfogato su Giacomo Urtis. “Con me è stato esagerato. ‘Vogliamo parlare di Andrea Zelletta che fa il bonaccione? Fa il buono perché vuole avere le cose in regalo’. Ma che battuta è? Questa è roba di poco gusto. Ho visto la sua faccia, riconosco la faccia. Poi ha detto ‘si è svegliato tutto insieme Andrea che fino all’altro ieri faceva l’arredo della casa”, ha tuonato l’ex tronista di Uomini e Donne. Quest’ultimo, inoltre, si è infastidito perché il chirurgo invece di arrabbiarsi con lui dove esserlo con Selvaggia che ha detto che doveva uscire lui dalla casa.

Poi il ragazzo è andato su di giri dicendo alla coinquilina che stava impazzendo, che gli si è gonfiata la giugulare e che si sta trattenendo a stento. “Amicone con tutti per avere i regali? Ma stiamo scherzando. Sì, ha detto una cavolata grossa, ma non ci stava. Questo è stato velenoso e mi inca**o. Caro sappi che Andrea Zelletta è buono, ma non è scemo, sappilo. Non ho proprio gradito questa sparata. Ma ti rendi conto che ha detto che ero un arredo?! Se lo pensi vieni a dirmelo in faccia subito”, ha tuonato il fidanzato di Natalia Paragoni.

La reazione di Giacomo Urtis

E mentre Andrea Zelletta si stava sfogando con Stefania Orlando, in camera è entrato Giacomo Urtis. A quel punto l’ex tronista di Uomini e Donne ha provato a fare finta di nulla, ma poi è sbottato così: “Giacomo, ci sono rimasto male di alcune frasi. Secondo me te la dovevi prendere di più con Selvaggia, che ha puntato il dito contro di te e la conosci da anni“. Il chirurgo dei vip ha avuto un dialogo Pacifico con il coinquilino e alla fine le divergenze sono state chiarite. Ecco il video: