Oroscopo 13 dicembre 2020, classifica: Gemelli in pole position, Toro e Pesci arrancano

L’Oroscopo del 13 dicembre 2020 pone i Gemelli in prima posizione. Ottimo momento anche per gli Scorpione. Toro e Pesci, invece, stanno attraversando un periodo delicato, Cercate di non demordere perché passerà.

Oroscopo primi sei segni

1 Gemelli. Seconda posizione per i nati sotto questo segno secondo l’Oroscopo del 13 dicembre 2020. Oggi è una giornata parecchio fortunata e non è escluso che possiate essere baciati dalla fortuna. In amore, le relazioni nate di recente hanno buone opportunità di decollare.

2 Scorpione. Momento molto eccentrico per i nati sotto questo segno. In amore sono favorite le coppie stabili, le quali avranno l’opportunità di consolidare ulteriormente il loro legame. Se, invece, siete single, è il momento giusto per lasciarvi andare in qualche avventura. Nel lavoro siete creativi e brillanti.

3 Vergine. Periodo alquanto movimentato per i nati sotto questo segno. Il fine settimana si sta rivelando più intenso e impegnativo del previsto. Ad ogni modo, sarete concentrati a fare cose che vi piacciono, pertanto, il gioco ne varrà la candela. Nel lavoro non potete lamentarvi.

4 Sagittario. Oggi siete perfettamente in sintonia con voi stessi. In amore siete sicuri di voi, pertanto, farete fatica ad accettare i consigli o le imposizioni altrui. Momento ottimo per cimentarvi in nuove conoscenze. In amore state attraversando un periodo positivo, godetevelo.

5 Bilancia. Occorre rallentare un attimo e staccare la spina. Forse vi state barcamenando tra troppi impegni e questo potrebbe farvi perdere la concentrazione sulle cose davvero importanti. Cercate di fermarvi e di resettare gli ultimi giorni. Urge un cambiamento anche nel lavoro.

6 Acquario. Momento un po’ turbolento per i nati sotto questo segno, tuttavia, ci penseranno le persone che vi sono accanto a risollevarvi il morale. Dedicatevi un po’ al partner e a coltivare i vostri rapporti d’amicizia. Nel lavoro, invece, stanno per arrivare delle novità.

Classifica 13 dicembre ultime sei posizioni

7 Ariete. Il modo migliore per emergere in questo periodo è quello di essere voi stessi. Non siate troppo razionali e non pensate eccessivamente a cosa vi aspetta il futuro. Cercate di godervi le giornate per quello che sono e di cogliere il buono anche nelle cose un po’ più scoccianti.

8 Capricorno. Secondo l’Oroscopo del 13 dicembre in questo periodo siete parecchio ambiziosi. Questa è, da un lato, una cosa positiva, tuttavia, dovete cercare di non esagerare sfociando in fanatismo. Non sempre si può ottenere ciò che si vuole, pertanto, è il caso di rassegnarsi su certe cose.

9 Leone. I nati sotto questo segno stanno gradualmente guadagnando posizioni, ma la strada è ancora lunga. Continuano ad esserci dei piccoli problemi che riguardano sia la vita di coppia sia quella professionale. Ad ogni modo, dovete solo avere un po’ di pazienza e capacitarvi del fatto che passerà.

10 Cancro. Giornata non estremamente positiva per voi. Oggi sarete un po’ nervosi, pertanto, cercate di stare alla larga dalle discussioni e dalle persone con cui solitamente non andate molto d’accordo. Nel lavoro, invece, ci sono delle novità, ma non dovete abbassare la guardia.

11 Toro. Giornata un po’ agitata per i nati sotto questo segno. Non avete molta voglia di stare al gioco e questo potrebbe portarvi a scontri con il partner o con le persone care. La cosa migliore per evitare incomprensioni è quella di stare un po’ in disparte e aspettare che vi passi il malumore.

12 Pesci. In questo periodo vi sentite di lottare contro i mulini a vento. Cercate di far prevalere la ragione e non il cuore in quanto potreste trovarvi ad andare in contro a delle scottanti delusioni. Nel lavoro siete poco concentrati. Dovete recuperare parecchie cose arretrate, datevi da fare.