Verissimo, Gregoraci svela: “Anche Maria Teresa fa un gesto segreto per qualcuno fuori” (VIDEO)

Sabato 12 dicembre è andata in onda la puntata di Verissimo in cui è stata intervistata Elisabetta Gregoraci. La donna, durante il dibattito con Silvia Toffanin, ha parlato del suo percorso al GF Vip ed ha fatto anche una confessione inaspettata.

Nello specifico, la showgirl ha commentato il famoso gesto dei battiti sul petto, che ha ribadito fosse riferito ad alcuni suoi amici e amiche. Per avvalorare la sua tesi, però, la donna ha tirato in ballo Maria Teresa che, stando a quanto emerso, pare non sia stata totalmente sincera con il cast e il pubblico del reality show.

Elisabetta Gregoraci fa confessioni a Verissimo

Durante l’intervista a Verissimo, la Gregoraci ha svelato un retroscena inaspettato su Maria Teresa Ruta. La showgirl ha parlato del legame che la unisce ad alcuni amici, amiche e a sua sorella, cosa che l’ha spinta ad inventare un gesto per salutarli mentre era in casa. Battersi la mano sul cuore, dunque, era un modo per dimostrare loro che li stesse pensando. La conduttrice ci ha tenuto a precisare che sul web in pochi hanno creduto a tale versione dei fatti e l’ex gieffina ha replicato.

La donna ha detto che le sue amiche dovrebbero aver pubblicato anche delle prove che testimonierebbero la sua versione dei fatti. Ad ogni modo, per rendere maggiormente credibile le sue dichiarazioni, Elisabetta ha detto di non essere stata l’unica ad aver adoperato un gesto misterioso per salutare qualcuno al di fuori della casa. Anche Maria Teresa, infatti, lo farebbe. (Clicca qui per il video)

La rivelazione su Maria Teresa Ruta

Elisabetta Gregoraci ha detto a Verissimo che Maria Teresa è solita toccarsi in un modo particolare i capelli. Quel gesto non sarebbe altro che un modo per salutare qualcuno al di fuori della casa. Dinanzi tale rivelazione, la padrona di casa del programma pomeridiano di Canale 5 è rimasta di stucco. Fino a questo momento, infatti, nessuno si era reso conto di questo comportamento da parte della madre di Guenda.

Per tale motivo, molti telespettatori non aspettano altro che vedere la puntata di lunedì prossimo del GF Vip per scoprire se Alfonso Signorini chiederà alla Ruta le dovute spiegazioni sul caso. In ogni caso, a chi manderà i suoi saluti la showgirl? Se fossero riferiti al suo compagno, per quale motivo non ne ha mai parlato prima?