Daydreamer – Le Ali del Sogno: la soap opera turca non andrà in onda il 20 e 21 dicembre (FOTO)

Sospesa la puntata di domenica 20 dicembre 2020

Da fonti ufficiali arrivano delle notizie poco positive per i numerosi telespettatori di DayDreamer – Le Ali del Sogno. Infatti, a discapito di quanto detto le settimane precedenti, l’appuntamento giornaliero con la soap opera turca salterà. Inizialmente si era detto che lo sceneggiato con Can Yaman e Demet Ozdemir sarebbe andata in onda a partire dal 21 dicembre fino al 10 gennaio al posto di Uomini e Donne, in occasione della pausa natalizia del dating show di Maria De Filippi.

Ma le brutte notizie non sono finite qui. Purtroppo la serie tv non verrà trasmessa nemmeno per la prossima domenica, ovvero il 20 dicembre. La soap tornerà regolarmente sabato 26 dicembre, nella giornata di Santo Stefano. Al momento non sono stati dati orari, ma con molta probabilità prenderà il posto di Amici 20 che tra qualche giorno andrà in pausa per poi riprendere a gennaio. (Continua dopo il post)

CAN&SANEM ANCHE A NATALE#Daydreamer SALTA l'appuntamento previsto dal 21 dicembre nei giorni feriali, ma continua IL SABATO POMERIGGIO ALLE 15. Dopo il 13 dicembre, l'appuntamento è per il 26 dicembre. Mediaset non ferma la serie sotto le feste#tv #Canyaman #demetOzdemir pic.twitter.com/98Dwqx9uUF — MasterBB (@MasterAb88) December 10, 2020

La motivazione legata alla programmazione de Il Segreto

A quanto pare, il motivo del cambio di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno è dovuto soprattutto a quella di dedicare più spazio alla soap opera iberica Il Segreto di Punte Viejo. In pratica, Mediaset vuole cercare di portare lo storico sceneggiato a conclusione il prima possibile. Infatti, dopo otto anni la serie tv scritta da Aurora Guerra giungerà a termine.

In Spagna il finale è avvenuto qualche mese fa, un triste epilogo che vedrà la distruzione del borgo. Inoltre vedremo la morte di Donna Francisca Montenegro e Raimundo Ulloa, ma anche la presa di coscienza della grave malattia che ha colpito Emilia. La soap è stata chiusa nel suo Paese d’origine per via dei bassi ascolti.

DayDreamer – Le Ali del Sogno torna sabato 26 dicembre al posto di Amici 20

Ovviamente, la notizie che arrivano dal web sono state accolte con molta amarezza da parte dei fedeli telespettatori di Canale 5. Nonostante il 26 dicembre dovrebbe essere previsto una nuova puntata con DayDreamer – Le Ali del Sogno, c’è molta amarezza per le continue variazioni di palinsesto da parte di Mediaset.

Il pubblico aspettava con impazienza la programmazione a partire dal 21 dicembre 2020 al posto di Uomini e Donne, invece non vedremo Can Yaman e Demet Ozdemir nemmeno per domenica 20, al suo posto un film natalizio.