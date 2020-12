Elisabetta Gregoraci, il figlio Nathan umiliato: “Flavio mettilo a dieta, il ragazzo è obeso, fallo correre” (FOTO)

Elisabetta Gregoraci al centro dell’attenzione mediatica

L’avventura di Elisabetta Gregoraci all’interno del casa del Grande Fratello Vip 5 si è conclusa lunedì scorso. Nonostante questo la soubrette calabrese continua a far parlare di sé sia dentro che all’esterno dell’appartamento più spiato d’Italia. Infatti, dopo la diretta di venerdì l’ex Velino di Striscia la Notizia Pierpaolo Pretelli ha sbottato contro la 40enne perché in puntata lo ha bacchettato.

Il motivo? Perchè secondo la conduttrice il 25enne l’avrebbe dimenticata subito gettandosi tra le braccia di Giulia Salemi. Ma nelle ultime ore l’ex moglie di Flavio Briatore è sui siti di gossip per qualcosa che riguarda suo figlio Nathan Falco. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto di recente.

Nathan Falco vittima di bodyshaming su Instagram

Chi segue il Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che Elisabetta Gregoraci durante i tre mesi che è rimasta in casa ha spesso menzionato Nathan Falco, figlio avuto con il noto imprenditore Flavio Briatore. A quanto pare, il ragazzino ha un profilo Instagram che vanta già oltre cento 100 mila followers. Di recente, però, il minorenne è finito su tutti i portali scandalistici perché vittima di bodyshaming, ovvero odio da parte del popolo web che umilia le persone per il loro aspetto fisico.

Un utente che segue l’account IG di Flavio Briatore, infatti, sotto uno scatto che lo mostra insieme al suo secondogenito, ha scritto nei confronti di Nathan: “Flavio mettilo a dieta, il ragazzo è obeso. Basta pastasciutta, fallo correre”. (Continua dopo la foto)

La replica di Flavio Briatore al detrattore

Ovviamente Flavio Briatore che di recente ha rimproverato Elisabetta Gregoraci, non è rimasto a guarda. Infatti, subito dopo il commento negativo del leone da tastiera è apparso il suo commento al vetriolo. E in tutto questo, quale è stata la reazione dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5? Nathan Falco Briatore è nato nel 2010 dal matrimonio con la soubrette calabrese e da poco ha compiuto dieci anni.

Non tutti sanno che il ragazzino ha anche una sorellastra non riconosciuta che di recente ha iniziato a calcare le passerelle come modella. Stiamo parlando di Leni Klum, figlia della super topmodel Heidi Klum.