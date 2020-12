GF Vip Giulia Salemi parla di Francesco Monte, lui sbotta: “I miei avvocati sono pronti”

Giulia Salemi parla del suo ex Francesco

Da qualche settimana Giulia Salemi, per la seconda volta nella sua vita, è una concorrente del Grande Fratello Vip. Dopo il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia l’influencer italo-persiana ha risposto alle domande dei suoi coinquilini e in tale occasione ha menzionato anche il suo ex Francesco Monte. La figlia di Fariba ha spiegato che tra lei e l’ex tronista di Uomini e Donne ci sono stati solamente dei baci all’interno del reality show di Canale 5 e nient’altro.

“No che non abbiamo consumato. Diciamo che ci baciavamo, abbiamo anche dormito spesso insieme”, ha affermato la ragazza. Quest’ultima, inoltre, ha detto che lui stava con Cecilia Rodriguez fino ad un anno prima. La sorella di Belen l’aveva lasciato sempre al GF perché si era messa con Ignazio Moser. “Vi posso dire che non me la sono goduta molto, né dentro al gioco e nemmeno fuori. Amare è fantastico, però si può soffrire anche tanto”, ha asserito la gieffina.

Giulia Salemi cita Monte al GF Vip 5

Durante la sua permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi ha parlato dei suoi ex fidanzati anche in merito ad un argomento abbastanza delicato. Avendo una conversazione con gli altri inquilini, l’italo-persiana ha rivelato che con i suoi ex ha sempre fatto finta. In pratica emulava qualcosa di non vero con loro.

“Gli uomini che ho avuto mi chiedevano ‘hai fatto anche tu?’ e io dicevo di sì, ma non era vero. Almeno una volta però l’avranno provato, io mai con nessuno, nemmeno l’ultimo. Ho 27 anni e non ho mai provato quella cosa“, ha concluso la gieffina.

Francesco Monte pronto a mettere a lavoro i suoi avvocati

Nella nuova puntata di Non Succederà Più, il programma condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio è stato ospite Francesco Monte. Ricordiamo che quest’ultimo è reduce della sua partecipazione al Torneo dei Campioni di T le e Quale Show 2020 e del suo nuovo singolo. La professionista gli ha domandato cosa pensa del fatto che al Grande Fratello Vip 5 si è parlato molto di lui.

A quel punto l’ex gieffino ha risposto un po’ infastidito dicendo che non sta vedendo il reality show consigliando la conduttrice di parlare di altro. “Direi che siamo andati avanti, è successo molto altro. Ovvio che so chi c’è dentro la casa, ma non lo guardo davvero, sono impegnato a fare altro. C’è qualcuno che parla di me? Ormai è risaputo che tutti parlano di me. Poi però si ritroveranno le sorpresine semmai dovesse esserci con le lettere degli avvocati, quindi possono parlare tranquillamente. Non è una metafora, è un dato di fatto”, ha concluso l’ex tronista di Uomini e Donne.