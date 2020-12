Elisabetta Gregoraci, l’amaro sfogo: “Ho pianto, ma adesso ci penseranno gli avvocati”

Elisabetta Gregoraci ospite a Verissimo

Senza ombra di dubbio, insieme a Tommaso Zorzi, Elisabetta Gregoraci è stata una delle protagoniste indiscusse della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Durante la sua permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia la soubrette calabrese ha subìto vari attacchi, sia da parte dei suoi coinquilini che all’esterno. Oltre alle insinuazioni mosse da alcuni paparazzi, è spuntato un presunto ex fidanzato, ovvero Mino Magli.

Quest’ultimo più volte ospite a Live Non è la D’Urso e al noto periodico Oggi ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti sulla 40enne. Sabato pomeriggio l’ex gieffina è stata ospite a Verissimo confessando di aver sofferto molto quando uscita dall’appartamento di Cinecittà perché è venuta a conoscenza delle numerose cattiverie sul suo conto.

La soubrette calabrese amareggiata e delusa

Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, Elisabetta Gregoraci ha detto che ci sono attacchi che fanno male, ma strutturano. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 al momento è un po’ scombussolata, ma si sente più forte di prima. Per la 40enne è stata una dura prova, infatti quando è uscita dalla casa di Cinecittà e ha letto tutto, anche le cose brutte è stata davvero male, piangendo tanto.

“Mi è crollato il mondo addosso per un attimo. Non è carino secondo me comportarsi in un certo modo, dire tante bugie, ho scoperto amiche che non erano vere amiche. Gente che parlava per mio conto nelle trasmissioni, cose non vere uscite sul mio conto. Questo fa molto male. Soprattutto perché io non potevo difendermi. Quando esci che per 3 mesi non hai contatti”, ha affermato la conduttrice di Battiti Live. Quest’ultima, inoltre, ha detto che per fortuna la gente le sta dando tanto amore e forza di andare avanti anche in questo momento dove ha visto cose per nulla belle.

Elisabetta Gregoraci pronta a chiamare i suoi avvocati

Nel corso della lunga intervista a Verissimo, parlando con Silvia Toffanin l’ex inquilina del Grande Fratello Vip 5 ha detto anche di aver sentito parlare in un brutto modo, certe volte anche con volgarità sul suo conto.

“Direi che è una cosa che ferisce in generale. Bisognerebbe avere più garbo ed educazione, che per me non ci sono stati. Appena sono uscita ho già risposto a qualcosa grazie anche ad Alfonso Signorini che mi ha fatto delle domande. Poi adesso ci sono gli avvocati che fanno il loro lavoro come è giusto che sia”, ha concluso l’ex moglie di Flavio Briatore che di recente ha difeso il figlio Nathan Falco dagli attacchi degli haters.