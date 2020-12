GF Vip, Pierpaolo Pretelli sbotta contro Elisabetta Gregoraci: “Non vuole il mio bene”

Pierpaolo Pretelli si sfoga con Giulia Salemi

Dopo l’addio di Elisabetta Gregoraci alla casa del Grande Fratello Vip 5 in tanti, e in particolare la diretta interessata, si aspettavano di vedere il crollo emotivo di Pierpaolo Pretelli. A quanto pare non è stato così, infatti l’ex Velino di Striscia la Notizia dopo l’uscita della soubrette calabrese si è scatenato. Durante la diretta di venerdì su Canale 5, il 25enne lucano ha accusato l’ex moglie di Flavio Briatore di averlo illuso.

Ma non è finita qui, sabato il giovane ha attaccato duramente la sua ‘amica speciale’ durante una conversazione personale con Giulia Salemi. Il giovane ha detto che ora sta molto bene e che se la 40enne non è contenta nel vederlo ridere in casa significa che non vuole il suo bene.

L’ex Velino di Striscia la Notizia sbotta contro la Gregoraci

Durante un confronto con Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli ha detto che lui in realtà è proprio quello che si diverte e socializza con tutti. Venerdì si è sentito in colpa di essere felice.

“Ragazzi ma stiamo scherzando? Oggi stavo malissimo perché ero felice? Non esiste, ma non esiste davvero. Questo per una persona che ha sempre messo davanti l’amicizia. Se mi voleva bene mi diceva ‘sono felice per te che stai bene’. Non che vuoi vedermi che sto a terra con l’umore basso e piango. Allora in questo caso non è bene, non vuole il mio bene. In questi ultimi giorni sono stato bene, ho un’energia”, ha ribadito l’ex Velino di Striscia la Notizia all’influencer italo-persiana.

Pierpaolo Pretelli contro Elisabetta

Ma lo sfogo di Pierpaolo Pretelli nei confronti di Elisabetta Gregoraci non terminato qui. Parlando con Giulia Salemi, il 25enne ha detto che la soubrette calabrese non le dava modo di continuare. “Non è che io vado a dritto come un treno senza una destinazione. Ti ripeto che mi dava modo, non sono pazzo. Certo che poi in puntata diceva ‘non mi è scattato nulla, siamo solo amici’. Io lasciavo andare le cose per proteggerla, magari pensavo alla sua famiglia”, ha concluso il giovane.

I sostenitori dei due gieffini, ovvero i Pretellini speravano che lui, dopo l’uscita della Gregoraci versasse almeno una lacrime. Un esempio di tutto ciò lo abbiamo avuto quando Francesco Oppini ha abbandonato il reality show e Tommaso Zorzi è scoppiato a piangere.