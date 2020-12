GF Vip, Andrea Zelletta confessa i suoi problemi economici: “50 euro a serata non bastavano per l’affitto”

I problemi economici di Francesco Oppini

In questi giorni sul web gira un’intervista che Francesco Oppini ha fatto prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5. In quell’occasione il figlio di Alba Parietti ha ricordato il momento di difficoltà dal punto di vista economico vissuto qualche anno prima.

Qualcosa del genere è accaduta anche ad un altro inquilino della casa più spiata d’Italia. Stiamo parlando di Andrea Zelletta. L’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto una particolare confessione che riguarda il suo passato non troppo lontano. Andiamo a vedere nello specifico cosa cosa ha dichiarato il modello pugliese.

Andrea Zelletta si confessa al Grande Fratello Vip 5

Tutti i concorrenti che si trovano al momento nella casa del Grande Fratello Vip 5, in questi tre mesi di permanenza stanno tirando fuori retroscena del loro passato. Oltre ai momenti di leggerezza e di ironia, ci sono anche delle situazioni molto serie e toccanti, come quando, Andrea Zelletta ha parlato dei suoi gravi problemi economici agli altri inquilini del reality show di Canale 5.

L’ex tronista di Uomini e Donne, nonché fidanzato di Natalia Paragoni, qualche settimana fa si è aperto dichiarando che è andato via da casa sua molto giovane, ed ha iniziato a lavorare in discoteca per mantenersi. Ma le dichiarazioni del Zelletta non sono terminate qui.

Le difficoltà economiche di Andrea Zelletta: il racconto

Ma, successivamente, Andrea Zelletta ha continuato il suo racconto aggiungendo altri particolari della sua vita privata. Infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne in quel periodo ha fatto anche altri lavori, ma rimanendo sempre con uno stipendio molto basso. Il compagno di Natalia Paragoni ha riferito che guadagnava circa cinquanta euro netti a serata che faceva, ma che non lavorava sempre.

Tutti i mesi c’era l’affitto da pagare di ben cinquecento euro, e spesso ha chiesto dei soldi alla proprietaria di casa per fare la spesa. Il ragazzo non voleva chiedere del denaro ai suoi genitori, perché sin da giovane è sempre stato molto indipendente. Le dichiarazioni del gieffino hanno toccato ed emozionato in modo profondo gli altri inquilini del Grande Fratello Vip 5 è anche il pubblico da casa che segue il programma di Alfonso Signorini con tanta passione.