Tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione è crisi

Sembra che la crisi tra Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta non sia solo una voce. A confermare il loro addio la stessa ex tronista attraverso un messaggio sui social. Nei giorni scorsi, un post aveva scatenato i fan, lasciando intendere che tra i due ci fosse un allontanamento. Solo poche ore fa, la conferma.

Nel dettaglio l’ex tronista di Uomini e donne ha scritto “No rain, no flowers”. La didascalia che ha scelto la Perrotta,confermerebbe il suo stato d’animo e soprattutto il fatto che negli ultimi mesi è sempre sola.

Ma a lasciare senza parole, la risposta che la giovane salernitana ha dato ad un fan, che guardando da giorni il suo volto spento, si è accorto che qualcosa non va tra lei e Pietro. La risposta di Rosa non è tardata ad arrivare che con un cuoricino rosso, ha confermato i dubbi di tutti.

L’arrivo di Dodo e i cambiamenti nella coppia

L’ex tronista di Uomini e donne e Pietro Tartaglione si sono conosciuti a Uomini e donne, nel 2017. I due si sono piaciuti fin da subito e dopo un breve percorso si sono scelti a vicenda. A distanza di meno di un anno dalla convivenza, Rosa Perrotta ha annunciato il matrimonio, rimandato poi dalla notizia della gravidanza inaspettata.

L’arrivo di Dodo (Domenico) ha portato nella loro vita tanta gioia ma anche tanti cambiamenti. Infatti, in una recente intervista, la giovane aveva ammesso che da quando ha partorito, tra di loro non era più come prima: soprattutto, la loro intimità.

Pietro Tartaglione in viaggio solo con Domenico

A confermare la crisi tra Rosa Perrotta e il suo compagno anche alcune recenti stories dell’ex corteggiatore sul suo profilo social. Poche ore fa, infatti, pietro Tartaglione ha pubblicato dei video dove si mostra insieme a suoi figlio Domenico in viaggio in treno.

Di Rosa, purtroppo, non c’è ombra e questo per l’appunto confermerebbe ancora di più le voci circolate nei giorni scorsi. Cosa è accaduto all’amatissima coppia ancora non è dato saperlo, ma di sicuro nei prossimi giorni potremo svelare qualcosa in più.