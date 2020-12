Uomini e Donne, Gianluca lascia il trono: “Rimpiazzato con un ex protagonista del programma” (FOTO)

Come tutti i fan di Uomini e Donne avranno avuto modo di scoprire, nella registrazione del 12 dicembre, Gianluca ha deciso di abbandonare il trono. Il ragazzo non è riuscito a costruire nulla di importante con le sue corteggiatrici, pertanto, ha preferito mollare la presa.

In molti si son dispiaciuti per questa decisione, compresa la padrona di casa. Ad ogni modo, Amedeo Venza ha annunciato di essere a conoscenza con la persona che Maria De Filippi avrebbe scelto per sostituirlo. Vediamo tutto quello che è emerso.

La decisione di Gianluca di lasciare il trono

Nella registrazione del 12 dicembre di Uomini e Donne, Gianluca ha annunciato di lasciare il trono. Il ragazzo è scoppiato in lacrime ed ha ammesso di non essere riuscito ad affezionarsi seriamente a nessuna corteggiatrice. Maria ha provato a consolarlo dicendogli che le cose, purtroppo, non accadono a comando, pertanto, è giusto che vada via se non si sente vincolato a nessuna. Il giovane, dunque, ha abbracciato tutti, tranne la padrona di casa che, non avendo la mascherina, non ha potuto avvicinarsi a lui.

Ricordiamo che De Matteis aveva cominciato a legare con Gabriella, che poi ha deciso di andare via in quanto ha dichiarato di non sentirsi più legata a lui. Successivamente, poi, si era interessato a Marianna. Anche con lei, però, non è scattato nulla di interessante, al punto che in una precedente registrazione le ha chiesto di andare via.

Chi prenderà il suo posto a Uomini e Donne?

Ad ogni modo, a distanza di poche ore da questa decisione, sembrano già spuntate le prime supposizioni in merito al personaggio che potrebbe andare a sostituire il ragazzo. L’influencer Amedeo Venza ha detto che Maria De Filippi avrebbe già scelto la persona a cui affidare questo nuovo incarico. Il trono vacante che Gianluca ha lasciato a Uomini e Donne pare verrà occupato da un personaggio che ha già fatto parte del mondo della tv. Al momento, i più quotati sono Davide Basolo e Carlo, ex tentatore di Anna a Temptation Island.

Amedeo ha detto che, in questi giorni, provvederà a comunicare il nome della persona in questione. In ogni caso, la new entry dovrebbe entrare in gioco a partire da gennaio. Tra poco, infatti, la trasmissione pomeridiana di Canale 5 andrà in ferie per la consueta pausa natalizia. Molti telespettatori, però, hanno già manifestato il loro dissenso al ritorno di un volto già noto. La maggior parte dei fan, infatti, vorrebbero vedere qualcuno di completamente nuovo.