Chiara Ferragni, shopping con borsa da 130 mila euro ma senza mascherina: è polemica (FOTO)

Chiara Ferragni nella bufera: il motivo

I Ferragnez nelle ultime ore sono finiti ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo? Fedez farà parte della nuova edizione del Festival di Sanremo condotto per il secondo anno consecutivo da Amadeus. Mentre la moglie Chiara Ferragni, che conta quasi 21 milioni di follower su Instagram, di recente ha condiviso sul suo account uno scatto che la ritrae mentre fa shopping per le vie del capoluogo lombardo.

Fin qui nulla di strano se non fosse per l’assenza della mascherina protettiva sul volto della nota fashion blogger cremonese. Inoltre, quest’ultima era in giro con borsa dal valore spropositato che di certo non è passata inosservata ai seguaci e al popolo del web. Per tale ragione è scoppiata la polemica. Andiamo a vedere nello specifico tutti i dettagli.

La borsa della fashion blogger costa 130 mila euro

Chiara Ferragni ha sollevato un polverone mediatico per via della giornata di shopping che la nota influencer ha trascorso in via Montenapoleone a Milano. La moglie di Fedez è madre del piccolo Leone aveva con sé una borsa dal valore di oltre cento mila euro. Si tratta di una Birkin firmata da Hermés.

Nello specifico, l’oggetto in questione è una Himalaya Niloticus Crocodile Birkin 30. A quanto pare è un modello abbastanza raro, e si chiama così per via del colore candido ispirato proprio a quelli delle montagne. Un oggetto che è stato realizzato in pelle di coccodrillo. In più, la chiusura è ricoperta di diamanti. (Continua dopo la foto)

Chiara Ferragni fa shopping a Milano senza mascherina

Visto la sua rarità, pochi pezzi al mondo, il valore della borsa negli ultimi anni è incrementato ancora di più. Ad oggi, infatti, costerebbe intorno 130 mila euro. Ma Chiara Ferragni non è l’unica ad averla, infatti la posseggono anche delle star internazionali come Jennifer Lopez. E se la nota fashion blogger cremonese ha la fortuna di avere questo prodotto, c’è da sottolineare che è sprovvista di mascherina protettiva.

L’influencer, infatti, nella foto condivisa sul suo profilo Instagram mette in evidenza il suo sorriso fuori dai negozi del Quadrilatero della moda a Milano. Durante la sua passeggiata per lo shopping del dispositivo di protezione non c’è nessuna traccia. Per tale ragione sotto il post in questione si è scatenata una vera e propria polemica, con tanto di rimproveri per la diretta interessata.