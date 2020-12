Alfonso Signorini dà dello schifoso a Pierpaolo, sul web è il caos: “Ma come ca**o si permette?” (VIDEO)

Nel corso della puntata di venerdì 11 dicembre del GF Vip, Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci hanno avuto un alterco, durante il quale è intervenuto anche Alfonso Signorini. Il conduttore del reality show ha velatamente preso le difese della showgirl muovendo un pesante insulto contro il concorrente.

In un primo momento, però, la sua espressione è passata inosservata, in quanto è stata parzialmente coperta dalla voce della showgirl. Ad ogni modo, analizzando con attenzione il filmato, il web si è reso conto di una pesante parola detta dal presentatore. Vediamo di cosa si tratta.

Lo screzio tra Elisabetta e Pierpaolo

Alfonso Signorini ha dato luogo ad un confronto tra Elisabetta e Pierpaolo durante la precedente puntata del GF Vip. La donna, in particolare, ha sbottato contro l’ex coinquilino dicendo di essere rimasta un po’ male per il suo comportamento. Quando la donna ha abbandonato la casa, infatti, il ragazzo le aveva detto che avrebbe sentito moltissimo la sua mancanza. In realtà, però, le cose non sono andate esattamente in questo modo, sta di fatto che il concorrente ha cominciato a divertirsi e a comportarsi in modo estremamente socievole e spensierato.

Lui stesso ha ammesso di aver vissuto l’uscita della donna come una sorta di liberazione. Senza di lei in casa, infatti, il giovane ha dichiarato di sentirsi molto più libero e svincolato. Questa sua ammissione, però, non è stata gradita dall’ex di Briatore e, stando a quanto emerso da alcuni audio diffusi in queste ore, neppure il conduttore ha apprezzato. Molti utenti, infatti, hanno notato un’uscita parecchio infelice del giornalista. (Clicca qui per il video)

La frase infelice di Alfonso Signorini

Durante il confronto tra Elisabetta e Pierpaolo, Alfonso Signorini ha detto che il concorrente si stesse comportando come un vero fedifrago “schifoso”. L’uso di questo temine ha indignato notevolmente il web. Moltissime persone hanno attaccato il presentatore dicendo che non fosse nessuno per permettersi di pronunciare delle frasi così pesanti contro un membro del reality show.

L’influencer Amedeo Venza ha riportato il malcontento del pubblico ed ha aggiunto anche un suo personale parere. Nello specifico, ha detto che un conduttore dovrebbe comportarsi sempre in modo imparziale nei conforti dei protagonisti di un gioco. Signorini, però, in più occasioni ha dato prova di essere maggiormente incline a difendere la Gregoraci. Al momento il diretto interessato non ha replicato, non ci resta che attendere per vedere se lo farà.